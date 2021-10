Apple-Event im November? Gurman zeigt sich skeptisch

Die drei Events im Herbst 2020 als Ausnahme

Produktjahr 2021 abgeschlossen, große Pläne für 2022

Nach Apples iPhone-Event im September und der Präsentation des runderneuerten MacBook Pro im Oktober hoffen manche Apple-Fans noch auf eine dritte Veranstaltung des Unternehmens aus Cupertino in diesem Herbst, auf dem ebenfalls neue Produkte gezeigt werden – doch dazu kommt es voraussichtlich nicht. Mark Gurman erteilte entsprechenden Hoffnungen kürzlich eine Absage. Der meist gut informierte Bloomberg-Journalist und Apple-Insider glaubt nicht an weitere nennenswerten Produktvorstellungen in diesem Jahr.Die Spekulationen hinsichtlich einer dritten Veranstaltung des Unternehmens im Jahre 2021 ergaben sich unter anderem aufgrund von Apples Vorgehensweise im Herbst 2020. Seinerzeit veranstaltete Apple drei Produkt-Events – jeweils eines im September (Apple Watch und iPad), Oktober (u.a. iPhone 12) und November (erste Macs mit Apples ARM-Chip "M1"). Doch 2021 dürfte es keine Produktveranstaltung im November (und Dezember) geben.So schätzt zumindest Mark Gurman die Situation ein: "Ich erwarte weder ein drittes Event noch weitere größere Apple-Ankündigungen in diesem Jahr", so der Bloomberg-Journalist in seinem Newsletter "Power On". Die vergleichsweise hohe Anzahl von Apple-Veranstaltungen im Herbst 2020 sei den Folgen der Covid-Pandemie geschuldet gewesen. Normalerweise stand das iPhone 12 schon für September 2020 auf der Agenda (und hätte zusammen mit der Apple Watch und dem iPad präsentiert werden sollen), doch die Corona-bedingten Produktionseinschränkungen zwangen Apple zum Umdenken. Andernfalls hätte es auch im letzten Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit keine drei Events gegeben.Apple habe die eigenen Produktvorstellungen für dieses Jahr aller Voraussicht nach ausgeschöpft, so Gurman. Wenn Apple noch einen weiteren Mac für das Weihnachtsgeschäft in der Pipeline gehabt hätte, wäre er schon bei dem Unleashed-Event letzte Woche gezeigt worden – selbst wenn Apple den Marktstart erst für November oder Dezember vorgesehen hätte. Entsprechend sei die Wahrscheinlichkeit für weitere nennenswerte Neuvorstellungen in diesem Jahr sehr gering.Für nächstes Jahr bereite Apple jedoch schon Vieles vor. Das Unternehmen plane möglicherweise schon für das erste Halbjahr 2022 unter anderem die dritte Generation des iPhone SE, ein neues iPad Pro, einen größeren iMac mit Apple-Chip, einen neuen Mac mini und ein runderneuertes MacBook Air mit M2-Chip.