Apple Configurator jetzt auch für iPhone: Macs und andere Apple-Geräte für Firmen einrichten

Systemeinstellungen, WLAN-Verbindungen und mehr

Apple-Geräte via iPhone im Firmenumfeld einrichten

iOS 15 als Voraussetzung

Apple hat den schon von macOS bekannten Apple Configurator kürzlich auch als iOS-Version veröffentlicht. Die App hilft Unternehmen oder Bildungseinrichtungen dabei, iDevices und Macs für Mitarbeiter respektive Schüler zu konfigurieren – und so möglichst schnell sowie einfach eine große Anzahl an Geräten einsatzbereit zu haben.Der große Vorteil des Apple Configurator besteht darin, Geräte des Unternehmens auf einfache Weise für eine Vielzahl von Angestellten (oder Studierenden) bereitzustellen. Egal, ob iPad, iPhone oder Apple-Rechner – über das Tool lassen sich Systemeinstellungen, WLAN-Verbindungen und mehr einrichten.Es ist zudem möglich, Macs mit T2-Sicherheitschip oder Apple Silicon (M1) via iPhone für Apple Business Manager oder Apple School Manager vorzubereiten – selbst wenn sie nicht direkt über Apple oder einen autorisierten Apple-Reseller gekauft wurden. Sobald beispielsweise das jeweilige Unternehmen mit der eigenen Apple ID und der Rolle „Geräteregistrierungsmanager“ im Apple Configurator angemeldet ist, lassen sich unter anderem Netzwerkkonfigurationen für den jeweiligen Mac zuteilen. Dazu reicht es, die Netzwerkeinstellungen des iPhones zu teilen (oder ein Konfigurationsprofil zur Installation auf dem jeweiligen Mac zu installieren).Somit ist es nicht mehr nötig, für den Prozess extra einen anderen Mac mit installiertem Apple Configurator in der Nähe stehen zu haben. Die neue iPhone-App des Configurator dürfte insbesondere für Institutionen und Firmen interessant sein, die keine Macs für die Konfiguration von Apple-Geräten zur Verfügung haben. Aber auch andere Unternehmen oder Bildungseinrichtungen profitieren von der neuen Möglichkeit, den Configurator per iPhone einzusetzen.Apple kündigte die iPhone-Version des Apple Configurator auf der WWDC 2021 an. Die Systemvoraussetzung ist iOS 15. Wer die aktuelle iOS-Version auf dem iPhone installiert hat, kann den Apple Configurator kostenlos im App Store herunterladen