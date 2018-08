Apple-Comedyserie „Dickinson“: Aus dem Leben einer amerikanischen Dichterin

Humoristische Sicht auf das 19. Jahrhundert

Zu einer weiteren von Apple geplanten TV-Produktion mehren sich die Neuigkeiten. Das Unternehmen verpflichtete für das Comedy-Format „Dickinson“ Darstellerin Jane Krakowski, die in jüngster Zeit unter anderem durch ihre Rollen in Netflix’ „Unbreakable Kimmy Schmidt“ und der von vielen Kritikern gelobten Comedyserie „30 Rock“ Bekanntheit erlangte. Auch bei „Modern Family“ und „Ally McBeal“ trat sie schon auf. Zudem war ihre Stimme bereits bei den Simpsons zu hören.In „Dickinson“ spielt Krakowski die Mutter der Hauptfigur Emily Dickinson, die sich im 19. Jahrhundert als aufstrebende Dichterin mit Themen wie Familie, Gender und der Gesellschaft allgemein auseinandersetzt. Variety zufolge wirft die Serie auf humoristische Art einen Blick in die Welt von Dickinson, die von ihrem Wesen und ihren Ansichten her ihrer Zeit weit voraus schien. Hailee Steinfeld übernimmt die Hauptrolle der Serie.Emily Dickinson war eine bedeutende amerikanische Dichterin, die ihren ganz eigenen Schreibstil pflegte – etwa mit einer gegen die seinerzeitige Norm gerichteten Zeichensetzung. Inhaltlich beschäftigte sie sich insbesondere mit dem Tod und der Idee von Unsterblichkeit. Sie lebte sehr zurückgezogen.„Dickinson“ wird voraussichtlich eine der mehr als ein Dutzend Apple-Serien sein, die das Unternehmen schrittweise ab März 2019 veröffentlicht. Offiziell bestätigt hat Apple den Ausstrahlungsbeginn zwar noch nicht, doch Eddy Cue kündigte Details zu den Eigenproduktionen noch für dieses Jahr an.