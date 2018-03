Apple Clips: iOS-Videotool mit neuen Live-Titelstilen, Stickern und Pixar-Selfieszenen

Mehr Live-Titelstile, Sticker und Selfieszenen

Im Zuge der gestrigen iPad-Präsentation und der Aktualisierung von Pages, Numbers sowie Keynote hat Apple auch ein Update für die iOS-Videoanwendung Clips (Store: ) veröffentlicht. Die App zur Erstellung kurzer Videoclips erhält in der Version 2.0.3 neue Features wie zusätzliche Live-Titelstile und weitere animierte Sticker. Zudem behob Apple einige Fehler.Das Update liefert vier neue Live-Titelstile mit überarbeiteten Schriften, Farben und Layouts. Zu den hinzugekommenen Stickern gehören Motive wie handgezeichnete Pfeile, Kritzeleien, Kreise und Unterstreichungen. Außerdem gibt es elf von Apple neu entworfene Poster zum Erstellen animierter Titelkarten, darunter sich an dem Thema Bildung orientierende Tafel- und Notizblockdesigns.Die beiden zusätzlichen Selfieszenen stammen von Pixar und sind für das iPhone X verfügbar. Nutzer können zwischen Szenarien aus den Filmenundwählen.Zu den Optimierungen des Updates zählt ein Schattenwurf für einige Beschriftungen, um die Lesbarkeit auf hellen Hintergründen zu verbessern. Apple behob darüber hinaus ein Problem, durch das in der iCloud-Fotomediathek gesicherte Bilder möglicherweise nicht richtig in Clips dargestellt wurden. Auch die Stabilität beim Löschen von Projekten hat sich erhöht.Clips 2.0.3 für iPhone, iPad sowie iPod touch benötigt mindestens iOS 11.1 und ist kostenlos im App Store erhältlich (Store: ).