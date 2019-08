Apple-Chef Tim Cook kündigt Spende zur Aufforstung des Amazonas-Regenwalds an

Regenwald ist unverzichtbar

Mehr als 80.000 Brände

Persönliche Spende von Tim Cook

Seit Tagen gehen Bilder abertausender Waldbrände in der Amazonas-Region um die Welt und erschüttern Millionen von Menschen. Auch Tim Cook empfindet die massiv fortschreitende Zerstörung der "grünen Lunge" der Erde als niederschmetternd. Der Apple-CEO kündigt an, der kalifornische Konzern werde finanziell dazu beitragen, den Regenwald wieder aufzuforsten.Apple werde durch eine Spende mithelfen, die Biodiversität des wichtigsten Ökosystem der Welt zu erhalten, schreibt Tim Cook auf Twitter. Der Amazonas-Regenwald sei unverzichtbar und müsse restauriert werden, ist der Apple-Chef überzeugt. Welche genaue Summe das Unternehmen für diesen Zweck zur Verfügung stellt, gibt Cook in seinem Tweet nicht bekannt.Allein im brasilianischen Teil des Amazonas-Gebiets wurden in diesem Jahr bereits mehr als 80.000 Brände registriert. Satellitenbilder der NASA zeigen das erschreckende Ausmaß der zumeist gezielt gelegten Feuer. Auch in Bolivien, Chile, Peru, Paraguay und Argentinien stehen zahlreiche Waldgebiete in Flammen. Experten warnen seit langem davor, dass die Zerstörung dieses Ökosystems erhebliche negative Konsequenzen für das weltweite Klima nach sich ziehen wird.Tim Cook selbst hat darüber hinaus zum wiederholten Mal einen Teil seines persönlichen Vermögens gespendet, allerdings nicht für den Regenwald. Der Apple-Chef stellte in der vergangenen Woche einer nicht näher genannten Wohltätigkeitsorganisation Aktien im Wert von rund 5 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hervor. Bereits in der Vergangenheit hatte Cook ähnlich hohe Zuwendungen getätigt, der Chef des iPhone-Konzern kündigte zudem bereits vor Jahren an, bis ans Lebensende sein gesamtes Vermögen spenden zu wollen. Schätzungen zufolge besitzt er derzeit rund 600 Millionen Dollar vornehmlich in Aktien.