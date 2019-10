Apple Card wird reihenweise abgelehnt: Die Kreditkarten-Probleme einer US-Touristin in Italien

Apple Card im Italienurlaub-Test

MasterCard und unüblich platzierter Magnetstreifen als Problemfaktoren

Apples Kreditkarte ist seit über einem Monat in den USA offiziell verfügbar – entsprechend mehren sich die Nutzerberichte zur Apple Card. CEO Tim Cook äußerte zwar die Absicht, die hauseigene Kreditkarte irgendwann auch in Deutschland anbieten zu wollen, doch auf absehbare Zeit können nur US-Anwender mit der Karte einkaufen. Wie es dabei zu unerwarteten Problemen kommen kann, beschreibt Journalistin Caitlin McGarry in ihrem Beitrag auf Tom’s Guide McGarrys Erfahrungsbericht bezieht sich auf ihren Italienurlaub. Während der Reise nutzte sie ihre Apple Card an so vielen Orten wie möglich – viele Male blieb es jedoch beim Versuch. Der erste Test gestaltete sich erfolgreich. Am Flughafen war es ihr möglich, mit ihrem iPhone per Apple Pay (und hinterlegter Apple Card als Zahlungsmethode) ein Zugticket zum Hauptbahnhof Roms zu erwerben. Ebenfalls gelang der Zahlvorgang via Apple Pay an einem Vodafone-Kiosk des Flughafens.Doch als es darum ging, in Rom, Florenz und Regionen der Toskana direkt mit der Apple-Kreditkarte zu bezahlen (ohne Möglichkeiten für Apple Pay), häuften sich die Probleme. Oftmals funktionierte der Vorgang weder in Restaurants, Museen noch anderen Orten. Das lag zum einen daran, dass die Apple-Kreditkarte als MasterCard fungiert, so McGarry – in Italien sei die Visa-Akzeptanz wesentlich höher. Das ist insofern verwunderlich, als dass MasterCard üblicherweise keine so schlechte Verbreitung in Italien hat wie von McGarry beschrieben. Vielleicht hatte die Journalistin schlicht Pech, was die Wahl ihrer Händler anging. Zum anderen verweigerte die Apple Card am jeweiligen Bezahl-Terminal manchmal aber auch einfach den Dienst.Die Journalistin wandte sich schlussendlich an den Apple-Support. Nachdem sie zu einem Apple-Card-Spezialisten von Apples Partnerbank Goldman Sachs weitergeleitet wurde, staunte sie über dessen Auskunft: Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Kreditkarte irgendwo abgelehnt worden war. Dafür könne es zwei Gründe geben. Entweder akzeptierte der jeweilige Einzelhändler keine MasterCard – oder das Problem ergab sich beim Einlesen des Magnetstreifens.Da die Apple Card einen wesentlich dezenteren Magnetstreifen als herkömmliche Kreditkarten hat und dieser zudem an einer unüblichen Stelle platziert ist, könnten die Journalistin oder Händler die Karte einfach falsch auf die jeweiligen Bezahl-Terminals gehalten haben. Als Fazit ihres Italienurlaubs sieht McGarry die Erkenntnis, in Zukunft lieber eine Visa-Kreditkarte mitzunehmen – und zudem besser darauf zu achten, ob die Apple Card tatsächlich vom jeweiligen Terminal erkannt wird.