Apple Card zeigt schnell Gebrauchsspuren – wegen hoher Empfindlichkeit gegen Leder?

Weiße Beschichtung blättert ab

Leder-Geldbeutel als mögliche Ursache

Die Apple Card ist zwar erst seit wenigen Tagen offiziell in den USA verfügbar, doch ausgewählte Tester können die Kreditkarte aus Titan schon seit längerem verwenden. Einigen Nutzerberichten zufolge hat selbst die bisherige Verfügbarkeitszeit schon erste Schwächen der von Apple als besonders hochwertig angepriesenen Verarbeitung offenbart. Demnach löste sich die weiße Farbe der Oberfläche einiger Karten bereits an manchen Stellen ab.Die Berichte über die hohe Empfindlichkeit der Apple-Kreditkarte stammen größtenteils von Nutzern, die schon seit mehreren Monaten im Besitz der Karte sind. Twitter-Anwender Zed etwa veröffentlichte über das soziale Netzwerk ein Foto seiner Apple Card, die starke Gebrauchsspuren aufweist. Eigenen Angaben zufolge nutzt er die Kreditkarte seit zwei Monaten und bewahrt sie in seinem Leder-Geldbeutel auf. Das Problem ist die empfindliche weiße Beschichtung, die sich an einigen Stellen von der Titan-Grundfläche ablöst und dunkle, wenig ansehnliche Stellen hinterlässt.Auch ein anderer Nutzer, der die Apple Card seit Ende Juni verwendet, berichtet von ähnlichen Mängeln. In dem Fall kam ebenso die Karte in einem Geldbeutel aus Leder zum Einsatz. Es löste sich die weiße Farbe an den Ecken und anderen Bereichen ab. Die berichteten Probleme sind rein kosmetischer Natur. Einschränken bei der Nutzung der Apple Card gibt es den Berichten zufolge bislang nicht.Die schnell entstandenen kosmetischen Schäden an der Card-Oberfläche können mit dem Geldbeutel-Material beider genannten Nutzer zusammenhängen. Apple weist im Support-Dokument zur Reinigung der Titan-Kreditkarte darauf hin, welche Gewebe und Stoffe zu Schäden führen können. Demnach zeigt sich das Oberflächenmaterial besonders empfindlich, wenn es Jeansstoffen oder Leder ausgesetzt ist.Die Sensibilität der Apple Card in Bezug auf die genannten Materialien ist insofern kurios, als dass viele Geldbeutel aus Leder bestehen (auch im Innenbereich). Zudem transportieren Nutzer ihre Kreditkarte gegebenenfalls auch ohne Geldbeutel in einer Tasche ihrer Jeanshose – zumindest beim Herausnehmen und Einstecken könnte es entsprechend zum Kontakt mit dem Jeansmaterial kommen.