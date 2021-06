Apple Car: Weitere Topmanager verlassen "Project Titan"

Topmanager verabschieden sich vom Apple Car

Etlichen Berichten zufolge sind bei Apple Hunderte von Mitarbeitern mit der Entwicklung eines selbstfahrenden Autos beschäftigt. Darüber hinaus arbeitet das kalifornische Unternehmen an Hardware- und Software-Systemen für autonome Fahrzeuge. Angeblich will der iPhone-Konzern das Apple Car in drei Jahren vorstellen, mit Magna und LG sollen die Fertigungspartner bereits feststehen.Möglicherweise muss Apple allerdings einen Rückschlag bei "Project Titan" hinnehmen und den – nie offiziell bestätigten – Zeitplan ändern. In den vergangenen Monaten verließen nämlich drei Topmanager das Unternehmen, die federführend an der Entwicklung des Apple Car und der entsprechenden Technologien beteiligt waren. Bereits im Februar dieses Jahres verabschiedete sich Benjamin Lyon aus Cupertino und wechselte zu einem Startup namens Astra, das unter anderem Trägerraketen für die Raumfahrt herstellt. Der Ingenieur war mehr als zwanzig Jahre für Apple tätig und leitete seit 2014 die Sensoren-Entwicklung für das Apple Car.Vor einigen Tagen verließ darüber hinaus mit Dave Scott ein weiterer Topmanager das "Project Titan". Das berichtet Bloomberg . Er war in Cupertino für die Robotertechnik des geplanten autonomen Fahrzeugs zuständig. Künftig bekleidet er die Funktion des Chief Executive Officer bei Hyperfine Research, einem Unternehmen aus der Medizintechnikbranche. Die im US-Bundesstaat Connecticut ansässige Firma entwickelt unter anderem neuartige Magnetresonanztomographen.Kurz vor Scott kehrte Jaime Waydo der von Doug Field geführten Apple-Car-Abteilung den Rücken. Sie leitete seit 2018 das Team, welches für die Sicherheitssysteme des geplanten Fahrzeugs und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zuständig ist. Ihr neues Aufgabengebiet beim Startup Cavnue unterscheidet sich nur wenig von ihrer bisherigen Tätigkeit: Waydo bekleidet dort den Posten des Chief Technology Officer und kümmert sich um die Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit autonomen Fahrzeugen, die auf öffentlichen Straßen unterwegs sind.Wer in Cupertino die freigewordenen Positionen besetzt, ist nicht bekannt. Die Weggänge von Lyon, Scott und Waydo sind insofern von großer Bedeutung, als das gesamte Management-Team von "Project Titan" Bloomberg zufolge aus weniger als einem Dutzend Führungskräften besteht. Allerdings verfügt die Abteilung nach wie vor über hochkarätige Manager. Apple hat sie in den vergangenen Jahren personell erheblich verstärkt und etwa ehemalige Tesla-Mitarbeiter sowie einige erfahrene Automobilexperten engagiert. Es könnte für den iPhone-Konzern jetzt jedoch schwerer werden, den selbst gesetzten Zeitplan einzuhalten.