Kurz: Apple-Car-Manager kehrt Cupertino den Rücken +++ Indien mit Angebot an Apple: Zuschüsse für den Export von iPads

Apple-Car-Führungskraft wechselt zu Astra

Indiens Angebot – Apple möchte mehr

Apples Ambitionen, auf dem Markt für E-Fahrzeuge Fuß zu fassen, scheinen gegenwärtig nicht gerade von großem Erfolg geprägt zu sein: So gelingt es Cupertino derzeit nicht, einen Fertigungspartner für das Vorhaben zu gewinnen – die Gespräche mit vielversprechenden Unternehmen wie Hyundai und Nissan liegen derzeit auf Eis . Nun hat Apples Personalabteilung einen Abgang zu verzeichnen, der den Plänen des US-Konzerns wohl auch eher abträglich ist: Benjamin Lyon erklärt in einem Interview mit TechCrunch , nicht länger für Apple zu arbeiten.Lyon wirkte am iPhone sowie an diversen Eingabegeräten mit. Seit 2014 bekleidete er eine Führungsposition für das Apple Car: Er leitete das Team an, welches für die Sensoren eines solchen Fahrzeugs verantwortlich ist. Nun erregt ein anderes kalifornisches Unternehmen seine Aufmerksamkeit: Lyon wurde für das Startup Astra als Chefingenieur angeheuert. Astra stellt unter anderem Trägerraketen für die Weltraumfahrt her. Laut eigenen Aussagen wittert Lyon in diesem Bereich eine Chance, an ähnlich erstaunlichen Entwicklungen zu arbeiten wie das beim iPhone der Fall gewesen sei.Indiens Wirtschaftspolitik zielt stark darauf ab, IT-Konzerne für die Produktion ihrer Geräte in dem südasiatischen Land zu gewinnen. Apple ging in der Vergangenheit bereits auf entsprechende Angebote ein – und scheint das einem Bericht von Reuters zufolge nun wieder zu tun. Das neue indische Programm ist mit einem Budget von 70 Milliarden Rupien (umgerechnet etwa 800 Millionen Euro) ausgestattet und erstattet Herstellern, die ihre Geräte in Indien produzieren, einen Teil der Exportkosten. Apple und andere Interessenten setzen sich dafür ein, das Programm höher zu dotieren und fordern ein Budget von insgesamt 200 Milliarden Rupien. Der Regierung sei daran gelegen, dass der US-Konzern seine iPads in Indien fertigt. Bislang produzieren drei Unternehmen Apple-Hardware in Indien: Foxconn, Wistron und Pegatron. Es ist nicht klar, welcher dieser Auftragsfertiger für zukünftige iPads verantwortlich zeichnet.