Apple Car: Apple testet wieder intensiver auf öffentlichen Straßen

2019 wenig, 2020 mehr als doppelt so viele Meilen

Es gibt aber noch viel zu tun

Während die Tech-Welt intensiv darüber diskutiert, wie ein Apple Car aussehen könnte und es bieten müsste, rollen schon seit Jahren selbstfahrende Apple-Autos über Kaliforniens Straßen. Allerdings kommen diese von Lexus, nur die Sensorsysteme für den autonomen Betrieb stammen von Apple. Da Erprobungsfahrten genehmigungs- und registrierungspflichtig sind, bieten die offiziell einsehbaren Publikationen des DMV ("Department of Motor Vehicles", Straßenverkehrsbehörde) einige interessante Einblicke. Aufzuschlüsseln ist beispielsweise, wie viele Fahrzeuge es gibt, welche Strecke diese zurücklegten – und wie oft der Fahrer eingreifen musste, da beispielsweise die Bordelektronik überfordert war (sogenanntes "Disengagement").Während es 2019 mit nur 7.500 Testmeilen recht verhalten zuging, dokumentierte Apple für das vergangene Jahr bereits 18.800 Meilen. 2019 kam es noch zu einem "Disengagement" alle 117,8 Meilen, waren 2020 bereits durchschnittlich 144,6 Meilen ohne jeglichen Eingriff möglich. Man sieht einen klaren Trend, welche Fortschritte Apple macht – im ersten Testjahr auf öffentlichen Straßen mussten die Fahrer fast einmal pro Meile ins Lenkrad greifen. Zu einem Unfall kam es im Verlauf des Jahres 2020 nicht, die die letzte Kollision vermeldete Apple 2019. Denn vollständigen Bericht des kalifornischen DMV kann man übrigens hier einsehen: Um die Zahlen noch etwas in Relation zu setzen: Apples aktivstes Jahr war 2018 mit rund 80.000 Meilen. General Motors ließ die eigenen autonomen Fahrzeuge 2020 insgesamt 770.000 Meilen zurücklegen und meldete gerade einmal 27 Fahrereingriffe, was einer Disengagement-Quote von 1:28.500 entspricht. Vollständig vergleichbar mit anderen Herstellern sind die Daten insofern nicht, als die Anbieter unterschiedliche Kriterien anlegen. Dennoch ist zu erkennen, dass Apple noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen hat. Waymo mit 1:30.000 oder Twitter Cruise mit beeindruckenden 0:200.000 sind ebenfalls derzeit weit vorne.