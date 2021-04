Apple Car: Vertrag zur Produktion steht angeblich fest – Einigung mit Magna und LG so gut wie erreicht

LG und Magna dürften den Zuschlag erhalten

Zunächst keine Massenproduktion geplant

Vorstellung des "Apple Car" im Jahr 2024

Wie Apples erstes vermutlich (teil-)autonomes Elektroauto aussehen und wann es erscheinen wird, ist nach wie vor ein gut gehütetes Geheimnis. Offizielle Aussagen aus Cupertino gibt es in diesem Zusammenhang nicht. Bei der Automobilherstellung dauern Entwicklung und die Produktionsvorbereitung allerdings Jahre, der iPhone-Konzern hat daher bereits mit einigen möglichen Partnern gesprochen, welche als Auftragsfertiger für das "Apple Car" in Frage kommen. Laut einem aktuellen Zeitungsbericht steht ein Vertragsabschluss jetzt unmittelbar bevor.Der Tageszeitung The Korea Times zufolge dürfte das "Apple Car" bei LG Magna e-Powertrain von den Bändern laufen. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um ein Joint-Venture des südkoreanischen Elektronikkonzerns mit dem weltweit tätigen kanadisch-österreichischen Automobilzulieferer Magna International. Dieser verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Automobilen, er fertigt in Graz beispielsweise die G-Klasse von Mercedes-Benz und den aktuellen 5er von BMW. Das Gemeinschaftsunternehmen der beiden Konzerne wurde im Dezember vergangenen Jahres gegründet, es soll künftig unter anderem komplette Antriebssysteme für Elektrofahrzeuge entwickeln und fertigen.Der Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung zwischen Apple und LG Magna e-Powertrain sei "sehr nahe", schreibt die in Seoul erscheinende englischsprachige Zeitung. Das Blatt beruft sich dabei auf gut informierte Personen, welche mit der Angelegenheit vertraut sind. Das Auftragsvolumen wird sich dem Vernehmen nach zunächst allerdings im Rahmen halten, eine Massenproduktion des "Apple Car" ist vorerst nicht geplant. Apple will dem Bericht zufolge erst einmal mit einer eher kleinen Serie ausloten, welche Marktchancen ein hauseigenes Elektroauto hat. Der kalifornische Konzern entscheide sich unter anderem deshalb für Magna und LG, weil das südkoreanische Unternehmen Apple seit vielen Jahren mit Komponenten etwa für iPhones und iPads versorge. Probleme mit der Lieferkette seien daher auch beim Auto aus Cupertino nicht zu befürchten.Die Zusammenarbeit mit Apple im Automobilsektor wäre für LG nicht nur wirtschaftlich von Bedeutung, sondern auch als erheblicher Imagegewinn zu werten. Das südkoreanische Unternehmen machte zuletzt mit eher negativen Schlagzeilen von sich reden, da es die eigene Smartphone-Sparte wegen des dauerhaft ausbleibenden Erfolgs schließen oder verkaufen will. Laut The Korea Times sollen die Produktionsvorbereitungen für das "Apple Car" unmittelbar nach Vertragsschluss beginnen. Präsentiert werden könnte ein Prototyp des Fahrzeugs dann zu Beginn des Jahres 2024.