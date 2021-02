Analyst zu Apple Car: Verhandlungen wie ein „Dating-Spiel“– VW und Hyundai als ideale Partner

Viele Namen potenzieller Partner

Analyst rechnet mit Einigung in den nächsten Monaten

Ideale Wahl: VW und Hyundai

In den vergangenen Wochen häuften sich Nachrichten zu einem Apple Car: Immer wieder standen Fertigungspartner im Raum, mit denen Cupertino in Verhandlungen treten wollte. Während eine Kooperation mit ausgewählten Autobauern bereits recht wahrscheinlich erschien, dementierten andere Hersteller vermutete Gesprächsangebote von Apple. Nun äußert sich der Wedbush-Analyst Daniel Ives (via AppleInsider ) zur Strategie des US-Konzerns – sowie Herstellern, deren Wahl als Partner besonders sinnvoll erscheint.Apples Ambitionen, ein eigenes E-Fahrzeug auf den Markt zu bringen, lassen sich nicht ohne eine Kooperation mit einem namhaften Autobauer realisieren: So geisterten in den vergangenen Wochen zahlreiche Namen durch die Medien – hohe Chancen auf erfolgreiche Geschäftsverhandlungen galten vor allem dem südkoreanischen Hersteller Hyundai und dessen Tochtergesellschaft Kia. Nun seien die Gespräche erst einmal auf Eis gelegt (siehe ), während japanische Unternehmen von Apple kontaktiert wurden: Der Bloomberg-Analyst Tatsuo Yoshida erachtet eine Zusammenarbeit mit Mitsubishi oder Nissan als am wahrscheinlichsten.Für Daniel Ives ist es durchaus im Interesse Apples, mit unterschiedlichen Autobauern in Verbindung gebracht zu werden: Für Cupertino gleiche diese Phase einem „Dating-Spiel“. Allzu lange werde es Ives zufolge nicht mehr dauern, bis der Konzern eine Partnerschaft mit einem Fahrzeughersteller ankündigt: Der Analyst rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 85 Prozent damit, dass Apple in den nächsten drei bis sechs Monaten einen Partner nennt. Das liege auch an den politischen Rahmenbedingungen: Aufgrund der Präsidentschaft von Joe Biden und dessen ökologischen Bestrebungen sei die Entwicklung eines E-Autos besonders sinnvoll.Ives geht auch auf mögliche Hersteller für die Fertigung ein – Unternehmen wie Hyundai, Tesla, Ford, Nio oder Volkswagen kämen einer „goldenen Partnerschaft für das nächste Jahrzehnt“ gleich. Ideale Voraussetzungen seien bei Hyundai und VW zu finden: Beide verfügten über modulare Plattformen für E-Autos, die als Grundlage für ein autonomes Fahrzeug von Apple dienen könnten. Volkswagen-Chef Herbert Diess äußerte sich unlängst zum Apple Car und betonte, keine Angst vor dem neuen Konkurrenten zu haben. Eine mögliche Partnerschaft stellte er nicht in den Raum.