Apple Car: VW-Chef rechnet nicht mit einem Auto aus Cupertino

VW-Chef: Apple Car erfordert große Anstrengungen



Apples nächste CarPlay-Generation

Quelle: Apple

Apples nächste CarPlay-GenerationQuelle: Apple

Apple konzentriert sich angeblich auf Software-Entwicklung

Herbert Diess hat keine Angst vor dem „Apple Car“, das bekundete der Chef von Volkswagen bereits vor mehr als einem Jahr (siehe ). Das kalifornische Unternehmen sei zwar angesichts seiner großen Erfahrung bei Design, Software und Akkutechnologie durchaus in der Lage, ein elektrisch angetriebenes Auto zu entwickeln, sagte er seinerzeit. Entsprechende Berichte hielt er daher für plausibel. Mittlerweile hat er seine Meinung offenbar geändert: Diess rechnet in absehbarer Zeit nicht mit dem Erscheinen eines Fahrzeugs aus Cupertino.„Ich bin nicht sicher, dass Apple tatsächlich Autos auf den Markt bringt“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG in seiner Keynote anlässlich der Eröffnung der Technologie-Konferenz „hub.berlin“. Ein solches Vorhaben erfordere große Anstrengungen, so Herbert Diess laut einem Bericht von Reuters . Eine Begründung für seine neue Einschätzung lieferte er allerdings nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der erfahrene Manager über die Entwicklungen in der Automobilindustrie sehr gut informiert ist, die Äußerung dürfte somit nicht unbedacht oder gar zufällig erfolgt sein. Es ist zudem kein Geheimnis, dass Apple bei „Project Titan“ in den vergangenen Monaten etliche Abgänge von hochrangigen Mitarbeitern zu verkraften hatte. Angeblich muss das Team sogar ganz neu aufgestellt werden (siehe ).Diess‘ Meinung zufolge konzentriert sich Apple künftig auf die Entwicklung von Software für Fahrzeuge. Das erscheint nicht ganz abwegig: Der kalifornische Konzern kündigte bei der Vorstellung von iOS 16 im Rahmen der diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC) eine erhebliche Erweiterung von CarPlay an. Dessen nächste Generation soll viel enger mit den Systemen der Autohersteller verzahnt sein und auf allen in einem Fahrzeug vorhandenen Displays genutzt werden können. Zudem plant Apple, Informationen wie Geschwindigkeit, Akkustand oder Tankinhalt und Verbrauchswerte in CarPlay zu integrieren und es dadurch zu einer Art von externem „carOS“ weiterzuentwickeln (siehe ). Einige Hersteller bekundeten bereits verhaltenes Interesse. Bis Fahrzeuge damit ausgestattet sind, wird allerdings noch reichlich Zeit ins Land gehen; Apple selbst rechnet frühestens Ende 2023 mit der Marktreife. Ob Herbert Diess Recht behält und Apple sich tatsächlich vom „Apple Car“ verabschiedet, bleibt abzuwarten.