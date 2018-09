Apple-App: Musikmemos unterstützt iPhone X trotz aktuellem Update nicht

Musikmemos als praktisches Tool für Musiker

Logic Remote ergänzt Logic Pro X um einige Features

Apple hat zwei der hauseigenen iOS-Apps aktualisiert, die zuvor längere Zeit ohne Update auskommen mussten. Musikmemos und Logic Remote erhalten beide Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen, ohne dass das Unternehmen Details dazu nennt. Es ist davon auszugehen, dass Apple die beiden Anwendungen nach der langen Update-Pause für den baldigen Start von iOS 12 fit machte.Musikmemos richtet sich an Songwriter, die ihre kreativen Einfälle schnell und einfach festhalten möchten. Die App ermöglicht es, Melodien etwa per Akustikgitarre aufzunehmen und übersichtlich per Name, Tag-Funktion und Wertung zu sortieren. Zudem erkennt die Software automatisch, was der Nutzer spielt und mixt auf Wunsch automatisch eine passende Rhythmussektion aus Bass und Schlagzeug hinzu.Musikmemos 1.0.5 benötigt mindestens iOS 11 und ist kostenlos verfügbar (Store: ). Erstaunlicherweise unterstützt das Tool nach wie vor nicht die native Displayauflösung des Anfang November 2017 erschienenen iPhone X. Daran ändert auch das neue Update nichts.Logic Remote ermöglichst es Nutzern von Logic Pro X, Aufnahmen, Einstellungen und die Instrumentenwiedergabe via iDevice zu steuern. Vor allem für iPads bietet die Remote-App zahlreiche Funktionen. Anders als Musikmemos funktioniert Logic Remote übrigens problemlos mit dem iPhone X. Die diesbezügliche Aktualisierung veröffentlichte Apple bereits im November 2017. Das neue Update auf Version 1.3.4 ist kostenlos erhältlich (App Store: ) und benötigt mindestens iOS 11.