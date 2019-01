Letzte Woche musste Tim Cook bekanntgeben , dass man das eigene Umsatzziel von 89 bis 93 Milliarden Dollar im Weihnachtsquartal verfehlen wird – Apple erwartet nun einen Umsatz von rund 84 Milliarden Dollar. In den vergangenen Jahren konnte Apple fast auf jeder Quartalskonferenz ein weiteres Rekord-Quartal vermelden – die Anleger hatten sich schon fast daran gewöhnt. Daher schockierte die Mittelung von Cook die Börse besonders und die Apple-Aktie rauschte von 158 Dollar auf 144 Dollar in den Keller.In den vergangenen Tagen erholte sich die Apple-Aktie aber wieder etwas - momentan notiert das Wertpapier bei etwa 151 Dollar:Am 29. Januar wird Apple die Zahlen zum abgelaufenen Weihnachtsquartal veröffentlichen – viel dürfte sich aber nicht mehr an den von Cook prognostizierten 84 Milliarden Dollar Umsatz verändern. Dies wird die erste Quartalskonferenz von Apple sein, auf denen der Konzern keinerlei Stückzahlen mehr offenlegt – zuvor gab der Konzern zumindest die Anzahl der verkauften iPhones, iPads und Macs bekannt. Bei der Apple Watch, dem HomePod und auch beim Apple TV nannte der Konzern noch nie irgendwelche genauen Stück- oder Umsatzzahlen.Aber selbst nach der kleinen Erholung ist die Aktie meilenweit vom Höchststand im Oktober entfernt – dort notierte die AAPL-Aktie bei 233 Dollar und machte Apple zum ersten Unternehmen mit einem Börsenwert von 1.000 Milliarden Dollar Ob die Apple-Aktie erneut zu einen solchen Höhenflug wie Mitte 2018 fähig ist, hängt neben Apples Produkten auch maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung in China ab. Schenkt man Cooks Zahlen Glauben, sind die schleppenden Verkäufe in China die Hauptursache für Apples verfehlte Prognose.