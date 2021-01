App Store mit Rekordumsätzen und -Downloads im Jahr 2020

So viele App-Installationen wie nie zuvor

Hohe Umsätze – vor allem bei iOS

PUBG Mobile

Arena of Valor

Pokémon Go

Among Us

Apps dürfen auf keinem Smartphone helfen: Mal sind die Anwendungen nützliche Tools, die produktiven Arbeiten dienen, mal handelt es sich um Spiele, die für kurzweilige Unterhaltung sorgen sollen. Mittlerweile steht eine ganze Bandbreite an Anwendungen in nahezu allen Sparten und Genres bereit – darunter auch viele kostenpflichtige Angebote: Neben der Anwendung selbst stehen manche Inhalte nur per In-App-Kauf oder Abonnement zur Verfügung. Viele Nutzer sind aber bereit, Entwickler für ihre digitalen Güter zu entlohnen – was vor allem das vergangene Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.Das Marktforschungsunternehmen Sensor Tower versorgt Interessierte regelmäßig Daten zu App-Downloads und -Umsätzen. Während unlängst das Weihnachtsgeschäft im Fokus stand, wirft die neueste Studie einen Blick auf die Zahlen im Gesamtjahr 2020 – das vor allem für Googles Play Store und Apples App Store eine beeindruckende Bilanz aufweist. Fast 143 Millionen Erstinstallationen vereinen die beiden Plattformen auf sich – und damit um ein knappes Viertel mehr Downloads als 2019. Am beliebtesten ist TikTok – gefolgt von WhatsApp und Zoom. Allzu große Unterschiede zwischen den Betriebssystemen sind nicht zu verzeichnen – beliebte Google-Apps wie Gmail, Maps und YouTube werden unter Android nicht gelistet, weil diese dort ohnehin vorinstalliert sind.2020 waren Verbraucher geneigt, mehr Geld für Anwendungen in die Hand zu nehmen: Weltweit gaben Nutzer 72,3 Milliarden US-Dollar in Apples App Store aus – ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um satte 30,3 Prozent. Google verzeichnet eine ähnlich hohe Wachstumsrate, muss sich aber mit einem kleineren Stück des Kuchens zufriedengeben: Im Play Store wurden 38,6 Milliarden Dollar für Apps umgesetzt. Auch in dieser Disziplin belegt TikTok den Spitzenplatz und verweist YouTube und Tinder auf die Plätze zwei und drei.Spiele weist Sensor Tower getrennt aus:undzählen nach wie vor zu den umsatzstärksten Titeln. Der Überraschungshitist das meistinstallierte Spiel 2020.