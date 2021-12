App-Geschäft: 133 Milliarden Dollar bedeuten neuen Umsatzrekord – Apple weiter deutlich vor Google

Apples App Store deutlich vor Googles Play Store

Social-Media-Apps dominieren Download-Charts

Zusätzlich zum eigentlichen Smartphone-Geschäft zählen auch die App-Einnahmen zu den Umsatztreibern für Apple, Google und selbstredend die App-Entwickler – und das Wachstum geht schier ungebremst weiter. App-Verkäufe und -Abonnements haben in diesem Jahr einen neuen Höchstwert erreicht. Das geht aus einer Studie von Sensor Tower hervor, die weltweite App-Umsätze untersuchte. Demzufolge gaben Nutzer in diesem Jahr 133 Milliarden US-Dollar für Mobil-Anwendungen und -Spiele aus. Apples App Store erzielte – wie aus den vorherigen Jahren gewohnt – den Löwenanteil der Einnahmen.Die Marktforscher verweisen auf die Covid-Pandemie als einen Faktor für den App-Boom und die damit verbundene Umsatz-Explosion des Jahres 2020. Im Zuge von Home Office, Distanzunterricht und zunehmender Online-Kommunikation auch im Privatbereich wurden Apps wichtiger denn je. Auch 2021 stieg die Wachstumskurve steil nach oben.Der Umsatz von 133 Milliarden US-Dollar (+ 19,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) setzt sich folgendermaßen zusammen: Apples App Store generierte 85,1 Milliarden US-Dollar, die restlichen 47,9 Milliarden entfallen auf Googles Play Store. Drittanbieter-Stores (beispielsweise aus China) wurden nicht berücksichtigt. Sensor Tower wertete für die Studie App-Verkäufe, In-App-Käufe und Abonnements aus.iPhone- und iPad-Nutzer zeigen sich demnach deutlich kauffreudiger als Anwender von Android-Geräten. Während Smartphones mit Googles Betriebssystem zwar einen deutlich höheren Marktanteil als iPhones haben, generiert Apples App Store nach wie vor einen Großteil der App-Einnahmen. Sensor Tower wertete für die Studie App-Verkäufe, In-App-Käufe und Abonnements aus.Bei den Ranglisten der heruntergeladenen Anwendungen liegen Social-Media-Apps vorne. Die Top 5 besteht aus TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp und Facebook Messenger. Mit Telegramm, Snapchat und Zoom sind auf den Folgeplätzen ähnliche Programme vertreten. Die beliebtesten Spiele des Jahres 2021 sind PUBG Mobile, Honor of Kings, Genshin Impact, Coin Master und Roblox.