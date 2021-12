Viel mehr App-Store-Millionäre bei Apple als im Google Play Store

Leichter Rückgang im Vergleich zu 2020, Android holt auf

Mehr Umsatz kann bei Apple zu verminderten Einnahmen führen

Für viele Entwickler stellen Apps eine bedeutende Einnahmequelle dar: Neben dem Kaufpreis der Anwendung fallen für viele Services auch In-App-Käufe an – auf diese Art lassen sich beispielsweise Premium-Funktionen freischalten oder Items in Spielen bezahlen. Auch Abo-Dienste sind längst gängige Praxis und geben den App-Machern mehr finanzielle Sicherheit. Eine Studie sah sich genauer an, wie viele Entwickler von iOS- sowie Android-Anwendungen 2021 erstmals ein Jahresnettoeinkommen von einer Million US-Dollar oder mehr erzielten. Dabei zeigt sich nicht nur, dass 2020 ein Ausnahmejahr war – auch zwischen Apples App Store und Googles Play Store gibt es beträchtliche Unterschiede.Einem Bericht von Sensor Tower zufolge knackten insgesamt 906 Entwickler dieses Jahr die Eine-Million-Dollar-Marke. Eine beachtliche Entwicklung, wenn man einen Blick auf die Zahlen des Jahres 2016 wirft: Damals übertraten nur 475 iOS- und Android-Developer diese Schwelle, ein Anstieg um fast 91 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Tendenz jedoch rückläufig: 2020 waren es gar 1.003 Entwickler, die mit ihren Anwendungen derart hohe Umsätze erreichten. Sensor Tower liefert auch deutliche Belege für die Vormachtstellung des App Store: Die Apple-Plattform ist für das Gros der Entwickler verantwortlich, die über eine Million Dollar einheimsen. Allerdings holt der Play Store auf: 2017 übertraf der App Store den Play Store weit deutlicher bei der Anzahl der Developer mit Millionenumsatz (455 zu 167, Faktor 2,7), in diesem Jahr sind es „nur“ noch 1,8-mal so viele (581 zu 325).Besonders lukrativ sind Spiele: Für viele Entwickler sind sie der Grund der hohen Einnahmen, bei Android-Apps ist das noch deutlicher der Fall. iOS-Anwendungen aus dem Bereich der Produktivität versprechen ebenfalls immer mehr zahlungskräftige Kunden.Übrigens dürfte nicht jeder Entwickler über den Millionenumsatz jubilieren: Bei Apple geht dies mit der Beendigung des „App Store Small Business Program“ einher – die Apple-Provision erhöht sich in einem solchen Fall von 15 auf 30 Prozent für das laufende und darauffolgende Jahr. So kann der identische Umsatz in einem Jahr als „Small Business“ gewertet werden, im nächsten Jahr aber bereits nicht mehr – tatsächlich tragen sogar Wechselkursschwankungen dazu bei, die Qualifikation für das Small-Business-Programm zu verlieren. Googles Reglement ist weniger streng und kompliziert: Für die erste Million Dollar fällt eine Umsatzbeteiligung von 15 Prozent an, darüber hinaus sind es 30 Prozent.