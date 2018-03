App Store: Zahlung jetzt auch über Telekom-Handyrechnung möglich

So lässt sich die Zahlungsweise ändern

Kunden von Vodafone und O2 kennen den Service schon länger: Statt per Kreditkarte oder PayPal können besagte Nutzer die Rechnungen ihrer App-Store- oder iTunes-Store-Käufe auch via Handyrechnung zahlen. Wer die Telekom als Provider nutzt, musste bislang auf den Service verzichten.Fortan ist es aber auch für Telekom-Kunden möglich, ihre Käufe in iTunes und dem App Store über die monatliche Mobilfunk-Rechnung zu begleichen. Zudem können Kunden der Telekom-Tochter Congstar den Dienst in Anspruch nehmen.Die deutsche Apple-Supportseite für den Bereich „Handyrechnung“ zeigt aktuell noch keinen Hinweis auf den hinzugekommenen Provider. Auf der englischen Version der Seite steht außer „O2 and partner brands“ und „Vodafone“ aber bereits die Telekom als dritter Anbieter, der die Zahlung via Handyrechnung unterstützt.In iTunes lassen sich die Zahlungsdaten überändern. Dort ist die Telekom schon als Handrechnung-Partner aufgeführt. In iOS funktioniert es über