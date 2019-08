App-News: Pokémon Masters sind da, Prizmo 5 mit Siri-Shortcuts, Yelp wird persönlicher

"Pokémon Masters" - Abenteuer auf Passio

"Prizmo 5" - Offline- und Online-OCR

"Yelp" – Persönlicher Homescreen

Einen Tag früher als angekündigt ist "Pokémon Masters" im iOS App Store aufgetaucht. Das neue AR-Game ist der Nachfolger des erfolgreichen Titels "Pokémon Go", dessen Erscheinen im Sommer 2016 einen wahren Hype auslöste. Heerscharen von Spielern machten sich seinerzeit auf die Jagd nach den kleinen Monstern.Ob "Pokémon Masters" ein ähnlicher Erfolg beschieden sein wird, bleibt abzuwarten. Schauplatz des neuen Spiels ist die fantastische Insel Passio. Dort findet ein Turnier statt, bei dem die Spieler 3-gegen-3-Kämpfe bestreiten müssen. Unterstützt werden sie dabei von Trainern und deren Pokémons. Das Spiel verfügt über einen Multi-Player-Modus, die Kämpfe finden in Echtzeit statt. Die App ist kostenlos, per In-App-Kauf lassen sich "Gems" erwerben, die als Spielewährung zum Einsatz kommen. "Pokémon Masters" erfordert mindestens iOS 11 und läuft auf iPhone und iPad. "Pokémon Masters" im iOS App StoreEine Vielzahl neuer Features hat das Entwicklerstudio Creaceed der neuen Version seiner Scanner-App für iOS spendiert. "Prizmo 5" bietet dem Nutzer zum Beispiel die Wahl zwischen lokaler Texterkennung auf dem Gerät und Online-OCR über einen Cloud-Service. Darüber hinaus unterstützt die App jetzt Siri-Kurzbefehle und iMessage. Die Bearbeitungsfunktionen wurden erweitert, zudem gibt es zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für die Erstellung von PDF-Dateien. Die Basisversion von "Prizmo 5" ist kostenlos, das Premium-Paket kostet 9,99 Euro. Die App erfordert ein iPhone oder iPad, auf dem mindestens iOS 12.2 läuft. "Prizmo 5" im iOS App StoreDie App des populären Empfehlungsportals für Restaurants lässt sich in der soeben erschienenen neuen Version besser an den persönlichen Geschmack anpassen. "Yelp" für iOS bietet einen individuellen Homescreen, der die Suchergebnisse anhand zuvor eingestellter Vorlieben präsentiert. Berücksichtigt werden dabei unter anderem Ernährungs-Präferenzen und Diät-Empfehlungen, aber auch der eigene Lebensstil. "Yelp" ist kostenlos und läuft auf iPhones und iPads mit mindestens iOS 11.0. Die Apple Watch wird ebenfalls unterstützt. "Yelp" im iOS App Store