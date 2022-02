Analyst: Apple sollte Peloton kaufen – Amazon und Nike angeblich an Fitness-Anbieter interessiert

Amazon und Nike prüfen angeblich Übernahme von Peloton

Wedbush: Pelotons Dienste passen in Apples Portfolio

Kundenstamm könnte für Apple von Interesse sein

Das Fahrerfeld bei Radrennen mit vielen Teilnehmern heißt landläufig Peloton. Das gleichnamige US-amerikanische Unternehmen wählte diese Firmenbezeichnung, um von vornherein deutlich zu machen, was es vornehmlich herstellt: Fahrradergometer in Verbindung mit einem Abonnement, welches deren Nutzung mit speziellen Trainings-Streams ermöglicht. Mittlerweile bietet Peloton auch ein Laufband an und hat das digitale Portfolio zudem um weitere Sportarten wie etwa Yoga, Krafttraining oder Aerobic erweitert.Wegen der nahezu weltweit geltenden coronabedingten Einschränkungen erlebte Peloton in den vergangenen zwei Jahren einen Boom. Das Geschäft ließ aber wegen der Lockerungen und zunehmender Konkurrenz durch Services wie Apple Fitness+ in letzter Zeit deutlich nach (siehe ). Das hatte auch gravierende Auswirkungen auf die Aktie des Unternehmens. Ihr Wert sank zwischenzeitlich auf den Kurs, zu welchem sie beim Börsengang im Juni 2019 gehandelt wurde. Diese Entwicklungen führen offenbar dazu, dass Amazon und Nike eine Übernahme des Fitnessgeräte-Herstellers in Erwägung ziehen und intern bereits entsprechende Pläne diskutieren. Das berichtet unter anderem .Peloton würde allerdings nahezu perfekt ins Portfolio eines anderen großen Weltkonzerns passen: Apple. Davon ist zumindest Daniel Ives von Wedbush Securities überzeugt. Der bekannte Analyst wäre nach eigener Aussage schockiert, wenn das kalifornische Unternehmen sich nicht aggressiv an dem Bieterwettstreit beteiligte. Das schreibt er in einer Mitteilung für Investoren, die Seeking Alpha vorliegt. Apple könne durch eine Übernahme des Fitness-Anbieters die Aktivitäten der hauseigenen Gesundheitssparte signifikant erweitern. Der iPhone-Konzern würde dadurch sowohl im Hinblick auf die Absatzzahlen der Apple Watch als auch den Abo-Service Fitness+ erheblich profitieren. Eine Übernahme von Peloton durch Amazon, Nike oder ein anderes großes Unternehmen stelle hingegen starke Konkurrenz und somit ein Risiko für Apples Fitness-Sparte und deren künftige Entwicklung dar.Ives zufolge dürfte Peloton zwischen zwölf und 15 Milliarden US-Dollar kosten. Das in New York City ansässige Unternehmen zählt weltweit mehr als 2,8 Millionen Abonnenten für seine Dienste. Dieser fitnessorientierte Kundenstamm könnte für Apple daher durchaus von Interesse sein. Hinweise darauf, dass der iPhone-Konzern an einer Übernahme interessiert ist, gibt es bislang allerdings nicht. Peloton und Apple haben sich bislang zu den Berichten ebenso wenig geäußert wie Nike oder Amazon.