Apple Fitness+ mit neuen Inhalten: Zeit fürs Laufen, Collections und mehr Musik

Lauferlebnisse mit Trainer, Musik und Fotos



"Collections" unterstützen bei der Trainingsplanung

Dritte Staffel von "Zeit fürs Gehen" und neue Musik

Apples hauseigener Fitness- und Wellnessdienst, welcher sich an Besitzer einer Apple Watch richtet, beinhaltet nach Angaben des Unternehmens mittlerweile knapp 2.000 Workout- und Meditations-Sessions. Der iPhone-Konzern baut Apple Fitness+, das seit gut zwei Monaten auch in Deutschland verfügbar ist, jetzt weiter aus. Abonnenten erhalten dadurch ab sofort einige weitere Möglichkeiten, diverse sportliche und entspannende Aktivitäten zu entfalten."Zeit fürs Laufen", so der Name des ersten der ab 10. Januar 2022 zur Verfügung stehenden neuen Features, ist laut Apples Pressemitteilung ein "Audio-Lauferlebnis". Es soll den Nutzern von Fitness+ helfen, beständiger und besser zu laufen. In jeder Folge dieser Serie stellen bekannte Trainer eine beliebte Laufstrecken an einem bekannten Ort vor. Zum Start des neuen Angebots erscheinen drei Ausgaben: London, Brooklyn und Miami Beach. Gecoacht werden diese von Cory Wharton-Malcolm, Emily Fayette und Sam Sanchez. Weitere Städte und Regionen folgen jeweils montags im wöchentlichen Abstand, welche Strecken geplant sind, hat Apple allerdings noch nicht mitgeteilt. Untermalt werden die Lauf-Sessions durch Playlists, welche auf den jeweiligen Ort und die Intensität abgestimmt sind. Zudem werden Fotos von Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke gezeigt.Die zweite Neuerung heißt "Collections". Diese kuratierte Sammlung enthält Trainings- und Meditationspläne, die mithilfe des bestehenden Fundus von fast 2.000 Sessions erstellt werden. Apple zufolge sollen diese Kollektionen die Nutzer von Fitness+ dabei unterstützen, gezielte Trainingsentscheidungen für die kommenden Tage beziehungsweise Wochen zu treffen. Zum Start stehen sechs "Collections" zur Verfügung, unter anderem "Den ersten 5.000-Meter-Lauf absolvieren", "Den Rücken stärken und die Hüften dehnen" und "Für ein besseres Schlaferlebnis entspannen" sowie eine "30-Tage Core-Herausforderung".Apple startet zudem ab sofort die dritte Staffel der bestehenden Serie "Zeit fürs Gehen". Auch in den neuen Folgen präsentieren prominente Persönlichkeiten Geschichten, Fotos und Musik und begleiten so Spaziergänge und Wanderungen. Zu den Gästen der dritten Staffel gehören unter anderem der Komiker Hasan Minhaj, der Schauspieler Chris Meloni und der ehemalige Profiboxer und Olympiasieger Sugar Ray Leonard. Ebenfalls erweitert hat Apple die Serie "Künstler:innen im Spotlight". Die Musik für die neuen Trainings steuern Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira und die Beatles bei. Fitness+ kostet 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro im Jahr, der Dienst ist zudem im Abo-Modell namens Apple One Premium enthalten, welches für 28,95 Euro monatlich zu haben ist.