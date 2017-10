Amazon und Intel steigern Umsatz

Amazon

Intel

In dieser Woche haben mit Amazon und Intel gleich zwei große IT-Unternehmen ihre Unternehmenszahlen für das zurückliegende dritte Quartal vorgestellt. In beiden Fällen konnte der Umsatz gesteigert werden, wobei Intel sogar einen neuen Rekord aufstellt. Anleger freut dies offenbar, denn die Handelskurse beider Aktien nahmen nachbörslich deutlich zu.Der weltweit größte Online-Händler konnte vor allem dank der Cloud-Dienste für Unternehmenskunden und den zahlreichen Rabattaktionen, insbesondere den Prime Day im Juli, den Umsatz steigern. Dies sorgte im Jahresvergleich für eine Umsatzsteigerung von stolzen 34 Prozent und bescherte Amazon damit Brutto-Einnahmen von 43,1 Milliarden US-Dollar. Nur ein kleiner Teil von 1,3 Milliarden US-Dollar fiel dabei auf das im August übernommene Whole Foods Market.Der operative Gewinn fiel allerdings um 40 Prozent auf nur noch 347 Millionen US-Dollar. Dies zeigt deutlich, dass Amazon nach wie vor bevorzugt Einnahmen reinvestiert. Von Amazon selbst wird hierbei insbesondere der Sprachassistent Alexa mit den Echo-Lautsprechern sowie das Fire TV hervorgehoben. Für das Weihnachtsgeschäft erwartet Amazon diesbezüglich eine weitere Steigerung, die ebenfalls deutlich über dem Vorjahr liegen wird.Im Fall des weltweit größten Chip-Produzenten Intel sieht auch der operative Gewinn positiver aus. Dieser konnte im Jahresvergleich um 15 Prozent auf nunmehr 5,1 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Nach Steuern verblieben mit 4,3 Milliarden US-Dollar sogar 34 Prozent mehr als vor einem Jahr.Grundlage dafür bildete der im Jahresvergleich 15 Prozent höhere Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar. Diesen Rekord erzielte Intel vor allem durch Server-Produkte, Internet der Dinge sowie Speicherprodukte. Beeinträchtigt wurde dies allerdings vom verhaltenen Geschäft mit McAffee-Sicherheitsprodukten. Davon abgesehen erwartet Intel für das aktuelle Quartal noch einmal leicht höhere Unternehmenszahlen.