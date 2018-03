Amazon kommt Apple näher: Rennen um das erste Billionen-Dollar-Unternehmen geht in die heiße Phase

Apple vorne, Amazon verkleinert Abstand...

...aber holt wahrscheinlich nicht genug auf

Marktexperten sehen Apple auch dank der jüngeren Börsenentwicklungen immer noch auf dem besten Weg zum Billionen-Dollar-Unternehmen. Die Frage ist nur, ob Apple als erste Firma mit einem Börsenwert von mehr als 1.000 Milliarden US-Dollar wird. Amazon holt als noch drittwertvollstes Unternehmen zunehmend auf und könnte die Billionen-Grenze vor Apple knacken.Apples Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 893 Milliarden US-Dollar. Dahinter folgen Googles Mutterkonzern Alphabet (783 Milliarden US-Dollar) und Amazon (752 Milliarden US-Dollar). Dank der rapiden Wertsteigerung der Aktien des Versandriesen um 83 Prozent innerhalb der letzten 12 Monate schmilzt Apples Vorsprung an der Spitze immer weiter dahin. Zum Vergleich: Google gelang im angegeben Zeitraum ein Anstieg des Aktienwerts um 33 Prozent, bei Apple waren es 24 Prozent. Amazon verdrängte im Februar Microsoft von der dritten Position.Wenn der aktuelle Börsentrend und das damit verbundene Wachstum anhält, würde Amazon Alphabet und Apple bald überholen und wäre im August das erste Billion-Dollar-Unternehmen der Welt. Apple käme eine Woche später an die Reihe. Alphabet hingegen müsste sich bis 2019 gedulden. Börsenexperten gehen jedoch von einem abflauenden Wachstum aus, sodass die Billionen-Hürde zumindest dieses Jahr für alle drei Unternehmen zu hoch bleiben dürfte. Bei Apple wird mit einer Wertsteigerung um 11 Prozent für die nächsten 12 Monate geschätzt, was einen gesamten Börsenwert von 989 Milliarden US-Dollar bedeuten würde.Auch Amazon soll trotz des Erfolgs der hauseigenen Web Services, der Echo-Produkte und des rapiden Umsatzanstiegs von der abflauenden Börsentendenz betroffen sein. Expertenschätzungen zufolge gelingt dem Unternehmen innerhalb des nächsten Jahres eine Aktienwertsteigerung um 10 Prozent, wodurch der Online-Versandriese auf eine Marktkapitalisierung von 823 Milliarden US-Dollar käme – und damit deutlich hinter Apple bliebe.