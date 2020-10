Amazon Prime Day – interessante Sonderangebote für den Apple-Bereich

Speicher und anderes Zubehör

Amazon hat den "Prime Day" seit geraumer Zeit als Einkaufsspektakel etabliert – und zieht damit fast so viel Aufmerksamkeit auf sich, wie beim alljährlichen "Black Friday". Auch 2020 gibt es daher wieder einen Prime Day , der bereits in den Nachtstunden anlief. Die Sonderangebote stehen dabei entweder in Form direkter Preissenkungen oder als " Blitzangebot " mit begrenzter Laufzeit sowie eingeschränktem Kontingent zur Verfügung. Ins Leben gerufen wurde das Event einst als nicht ganz so groß aufgezogene Werbeaktion für das Prime-Abo, welches neben kostenlosem Versand beispielsweise auch Zugriff auf Amazons Videosektion bietet. Inzwischen dauert der Prime Day hingegen schon ganze zwei Tage – nichts geändert hat sich an der Vorgabe, dass die Aktionsangebote exklusiv für Prime-Kunden gedacht sind (Prime abonnieren: ).Nicht alle der Sonderangebote sind natürlich neu, teilweise handelt es sich auch um Rabatte, welche man schon vor Anbruch des Prime Days in Anspruch nehmen konnte. Wir werfen zunächst einen Blick auf einige Apple Produkte: iPad Air 64 GB (Vorgängermodell), 440 Euro Apple Pencil, 1. Generation, 83,99 Euro (statt 96,50) Apple Pencil, 2. Generation, 111,99 Euro (statt 131,55) Magic Keyboard, Space Grau, 109,99 Euro (statt 145,20) Apple Magic Mouse 2 - Space Grau, 64,00 Euro (statt 96,50) Magic Trackpad 2 - Space Grey o. silber, 109,99 Euro (statt 145,20)Außerdem gibt es auch eine Vielzahl an Ladestationen, welche ungefähr die Funktion erfüllen, die Apple einst mit der eingestellten Ladematte AirPower zur Verfügung stellen wollte: Dual-Qi-Ladestation von Seneo für iPhone und Apple Watch, 15,39 Euro (statt 21,99) 3 in 1 Wireless Charger Ladegerät von MixMart, 22,39 Euro (statt 29,99) 5 in 1 drahtloses Ladegerät von Nanami, 39,99 Euro (statt 49,99)Keine besonderen Prime-Angebote gibt es zwar für die AirPods, allerdings sind derzeit einige Beats-Produkte mit stärkerem Preisnachlass erhältlich: Powerbeats Pro kabellos, alle Farben, 189 Euro (statt 243,60) Beats Studio3 Wireless, 189 Euro (statt 341) BeatsX kabellose In-Ear Bluetooth, 59 Euro (statt 97,70) Urbeats3 In-Ear Kopfhörer mit Kabel, 39,99 Euro (statt 63,30) Samsung T7 Portable SSD 1 TB, 166,99 Euro (statt 214,90) Crucial BX500 2 TB, interne SSD, 144,99 Euro (statt 198,35) 8-in-2 USB-C Hub für MacBook Pro mit USB-C, 37,49 Euro (statt 59,99)Zumindest im vergangenen Jahr gab es diverse Sonderangebote, die erst am zweiten Tag aktiv wurden. Wir werden daher morgen noch einmal eine gesonderte Aufstellung veröffentlichen. Die beiden folgenden Links sind ebenfalls hilfreich Übersicht der bevorstehenden Blitzangebote Amazons eigenes Hardware-Portfolio mit Rabatten HomeKit-kompatibles Zubehör zum Prime Day