Amazon: Neue Echo-Lautsprecher, Subwoofer, Echo Auto und Alexa-Mikrowelle

Runderneuertes Echo-Portfolio

Vorläufig nur in den USA: Echo Auto, Verstärker und Mikrowelle

Amazon hat kurz vor dem beginnenden Weihnachtsquartal die Echo-Serie runderneuert. Zu den bald verfügbaren Gadgets gehören überarbeitete Varianten von Echo Dot, Echo Plus und Echo Show. Hinzu kommen neue Mitglieder für die Echo-Familie, darunter Echo Sub, Echo Auto, der Stereo-Verstärker Echo Link Amp und die Amazon Mikrowelle. Einige der Neuerscheinungen sind zunächst nur in den USA verfügbar.Der kleine Echo Dot ist der preisgünstige Einstieg in Amazons Echo-Serie. Das Modell bietet im Vergleich zum Vorgänger ein neues Design und einen laut Amazon besseren Klang. Vier Fernfeld-Mikrofone sollen gewährleisten, dass das Gerät Kommandos für den integrierten Sprachassistenten Alexa aus allen Richtungen gut versteht. Nutzer können das Gadget via Bluetooth oder Klinkenanschluss mit der Stereoanlage verbinden. Der neue Echo Dot ist ab dem 11. Oktober verfügbar und kostet 59,99 Euro (Amazon: ).Der größere Echo Plus bietet ebenfalls eine neue Optik mit Stoffbespannung und einen besseren Sound als die Vorversion. Anwender können kompatible Smart Home-Geräte über den integrierten Zigbee-Hub steuern. Jedem Echo Plus liegt eine Philips Hue White Lampe bei. Das Produktpaket erscheint am 11. Oktober zum Preis von 149,99 Euro (Amazon: ).Die zweite Generation des Echo Show verfügt über einen optimierten Klang und ein 10-Zoll-Display. Zudem gibt es ein neues Design mit Stoffbespannung auf der Rückseite, um das Gerät noch wohnzimmertauglicher zu machen. Die 2018er Variante des Echo Show lässt sich ab dem 11. Oktober zu einem Preis von 229,99 Euro kaufen (Amazon: ).Echo Sub ist ein Neuzugang der Echo-Serie. Der Subwoofer soll mit 15-cm-Tieftönern und 100-Watt-Leistung ein optimales Bassfundament für die Echo- und Echo Plus-Lautsprecher erzeugen. Die Kopplung mit zwei gleichen kompatiblen Echo-Geräten ermöglicht bassstarken Stereosound. Echo Sub kommt am 11. Oktober auf den Markt und kostet 129,99 Euro (Amazon: ).Mit dem Smart Plug wird Amazon bald auch eine intelligente Steckdose anbieten. Per Alexa-Sprachbefehl lassen sich so die unterschiedlichsten Utensilien steuern, darunter Kaffeemaschinen, Ventilatoren und Lampen. Die Steckdose ist ab dem 17. Oktober zu einem Preis von 29,99 Euro verfügbar (Amazon: ).Außer den bereits genannten Produkten hat Amazon noch eine Reihe weiterer Gadgets angekündigt, die das Unternehmen zunächst nur in den USA veröffentlicht. Dazu zählt unter anderem Echo Auto. Anwender können das kleine Gadget auf dem Armaturenbrett ihres Fahrzeugs befestigen, mit dem Soundsystem des Autos verbinden und Alexa verwenden. Der Preis beträgt 49,99 US-Dollar. Zum Verkaufsstart wird das Produkt zum reduzierten Betrag von 24,99 Euro erhältlich sein.Echo Link Amp ist ein von Amazon entwickelter Stereo-Verstärker (60 Watt). Das minimalistische Design legt den Fokus auf die Sprachsteuerung per Alexa. Passive Lautsprecher lassen sich ebenso wie analoge und digitale Quellen anschließen. Der Verkaufspreis beträgt 299 US-Dollar. Die abgespeckt Variante „Link“ erscheint ohne integrierten Verstärker und kostet 199,99 US-Dollar.Als neues Produkt der AmazonBasics-Reihe startet in den USA zudem bald die erste Mikrowelle des Unternehmens. Das Küchengerät bietet ein schwarzes Design und Alexa-Integration. Der Betrag liegt bei 59,99 US-Dollar.