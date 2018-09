Amazon: Das zweite Billionen-Dollar-Unternehmen

Nachdem es lange Zeit als sicher galt, dass Apple das erste US-Unternehmen mit einem Börsenwert von einer Billion Dollar wird, wurde es in diesem Jahr noch einmal spannend. Amazon überzeugte die Anleger derart, dass der Börsenwert massiv zulegte. Innerhalb eines Jahres sank Apples Vorsprung von 50 Prozent auf nur noch 10 Prozent. Bekanntlich hatte Apple dann aber die Nase vorn und riss Anfang August die bedeutende Marke – die natürlich vorrangig symbolische Bedeutung hat. Seitdem kann sich Apple nicht nur stabil bei mehr als einer Billion halten, sondern steigerte sich noch zusätzlich. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Gesamtheit der Apple-Aktien schon mehr als 1,1 Billionen Dollar wert.Gestern schaffte es ein zweites US-Unternehmen, in den Club der "Billion Dollar Companies" aufzusteigen. Für einen kurzen Moment erreichte die Amazon-Aktie einen Kurs, der die sogenannte "Market Capitalization" auf 1,00 Billionen ansteigen ließ. Anschließend gab das Wertpapier aber direkt wieder nach, der aktuelle Börsenwert liegt bei 0,994 Billionen. Dennoch halten es Marktbeobachter für ziemlich sicher, dass auch das Wachstum von Amazon noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angelangt ist. Einen kurzen Blick auf die Geschichte von Amazon wirft dieser Artikel: . Dieser schildert, wie aus "Cadabra" eines der wertvollsten Unternehmen der Welt wurde – und wie immens gerade die Erfolge der letzten Jahre ausfielen. Der Artikel erschien im Juli, also zu einem Zeitpunkt, als das Rennen um die Billion noch offen war.