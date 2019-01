Meinung: Apple TV am Ende – wegen AirPlay und Apple-Diensten auf Drittherstellergeräten

Wo bleibt der Platz für das Apple TV?

Umsätze mit dem Apple TV

Größerer Plan dahinter – Apple TV Opfer des Apple-Streaming-Dienstes?

Hält Apple am Apple TV fest?

Im Apple-Universum gibt es bis heute nur eine Möglichkeit, Inhalte auf den heimischen Fernseher zu übertragen (von einer Kabelverbindung per HDMI einmal abgesehen): Der Kauf eines Apple TV. Das Apple TV ist das einzige Gerät, welches als Receiver über AirPlay Video-Signale von iOS-Geräten und Macs darstellen kann. Außerdem ist das Apple TV das einzige Gerät, welches sich auf die direkte Wiedergabe von Inhalten aus dem iTunes Store versteht – ansonsten können diese Inhalte nur auf einem iOS-Gerät oder mittels iTunes auf dem Mac oder PC wiedergegeben werden. Heute Morgen wurde bekannt , dass Apple offenbar das Streaming von Videos per AirPlay und auch die Wiedergabe, den Kauf und das Mieten von Inhalten im iTunes Store für Dritthersteller geöffnet hat. Diverse Fernsehhersteller kündigten an, dass Smart-TVs zukünftig als AirPlay-Receiver dienen und auch Inhalte aus dem iTunes Store wiedergeben – ganz ohne angeschlossenes Apple TV.Wenn zukünftig Smart-TVs direkt als AirPlay-Receiver dienen und der iTunes Store direkt auf den Geräten zugänglich ist, wird die Luft für Apples TV-Zusatzbox deutlich dünner – für viele Kunden waren diese beiden Funktionen wichtige Kaufargumente. Durch die Öffnung von AirPlay für Video und den iTunes Store nimmt Apple dem Apple TV zwei große Alleinstellungsmerkmale.Einzig der App Store auf dem Apple TV könnte Kunden noch zur Anschaffung eines solchen Gerätes bewegen, wenn sich in den kommenden Jahren Smart-TVs mit AirPlay- und iTunes-Store-Anbindung durchgesetzt haben – darüber hinaus bietet das Apple TV keinerlei Verkaufsargumente mehr.Und selbst der App Store für tvOS wird durch die Ankündigung, zukünftig AirPlay auch für Dritthersteller-TV-Geräte anzubieten, deutlich abgewertet: Schon jetzt lassen sich viele iPhone- und iPad-Spiele mittels AirPlay auf dem großen Bildschirm spielen – zukünftig völlig ohne Apple TV.Apple veröffentlicht keinerlei Verkaufs- oder Umsatzzahlen zum Apple TV – bei den vierteljährlichen Quartalsberichten fasst Apple das Apple TV mit der Apple Watch, den AirPods und Zubehörartikeln zusammen, so dass eine gesonderte Betrachtung nicht möglich ist. Steve Jobs bezeichnete das Apple TV nach der Vorstellung als "Hobby" von Apple – zwischenzeitlich zeigte sich aber Jobs wie auch Cook auf Quartalskonferenzen zufrieden mit den damalig wachsenden Verkaufszahlen.Durch die Integration wichtiger Apple-TV-Funktionen direkt in Smart-TVs dürften aber die Verkaufszahlen von Apples TV-Zusatzbox deutlich leiden – viele Kunden benötigen nun mit dem Kauf eines neuen Fernsehers gar kein Apple TV mehr.Wahrscheinlich wird Apple in diesem Jahr einen eigenen Streaming-Dienst auf den Markt bringen – seit einigen Jahren produziert Apple fleißig eigenes Material für einen solchen Dienst.Bei einem derartigen Dienst ist es sehr wichtig, dass dieser möglichst vielen Kunden zugänglich ist und dass Nutzer ihr Abo auf möglichst vielen Geräten verwenden können. Apple erreicht in vielen Märkten mit iOS-Geräten hohe Marktanteile – das kleine Apple TV wird man allerdings in deutlich weniger Wohnzimmern vorfinden. Für Apple ist es zukünftig wichtig, dass der Apple-Streaming-Dienst möglichst ohne Umwege und teure Zusatzkäufe auf dem heimischen Fernseher genutzt werden kann.Mit der heutigen Ankündigung hat Apple effektiv das Apple TV dem Apple-Streaming-Dienst geopfert – für Apple sind die Umsätze mit dem Apple TV nicht so wichtig wie die Etablierung eines Video-Streaming-Dienstes. Im November wurde bekannt, das Apple offenbar in der Vergangenheit mit einem günstigeren Apple-TV-Stick (ähnlich des Amazon Fire TV-Stick) experimentierte – offensichtlich entschied sich Apple aber gegen diese Lösung wie die heutige Ankündigung vermuten lässt.In den kommenden Monaten und Jahren dürfte das Apple TV weiterhin im Programm bleiben – wer noch kein brandneues Smart-TV mit AirPlay- und iTunes-Anbindung besitzt, findet weiterhin mit dem Apple TV eine Möglichkeit, den älteren Fernseher im Apple-Universum einzubinden.Ob Apple aber noch viele Ressourcen in die Fortentwicklung des Apple TVs und der tvOS-Plattform steckt, bleibt abzuwarten – unter Umständen könnte die diesjährige Worldwide Developers Conference im Sommer einen ersten Hinweis geben. Sollte sich Apple hier bereits tvOS stiefmütterlich widmen, kann man davon ausgehen, dass die Tage der Plattform endgültig gezählt sind.