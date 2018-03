Akkubremse im iPhone: Zahl der Klagen steigt auf Rekordhöhe

Niederlage Apples vor Gericht unwahrscheinlich

Warum die Klagen trotzdem ein Problem für Apple sind

Nach dem Apple-Bildungsevent am gestrigen Abend steht morgen in den USA bereits der nächste Apple-Termin an, diesmal aber mit deutlich düstereren Vorzeichen für den Konzern. In Atlanta wird darüber beraten, ob die inzwischen 59 individuellen Klagen gegen Apple wegen des Akkumanagement-Features in iOS zusammengelegt und gemeinsam verhandelt werden. Die schiere Zahl an Verfahren zeigt das Ausmaß der Aufregung und gleichzeitig auch die Bedeutung, die Apple inzwischen im Alltagsleben der Menschen einnimmt. Selbst auf der Hochphase der Aufregung rund um »Antennagate« im iPhone 4 gab es nicht einmal halb so viele Klagen gegen Apple wie jetzt.Rein juristisch muss sich Apple allerdings wenig Sorgen machen, so Experten. Anders als damals ist es unwahrscheinlich, dass millionenschwere Kompensationen zu leisten sind. Denn Apple habe erstens die Vorteile des Features darlegen können und zweitens Maßnahmen getroffen, wie Kunden es umgehen können. Seit iOS 10.2.1 drosselt das System die Prozessorleistung, sobald der eingebaute Akku zu schwächeln beginnt. So soll plötzliches Ausschalten bei Leistungsspitzen verhindert werden; Kritiker erhoben dagegen den Vorwurf der geplanten Obsoleszenz. Mit dem kommenden Update auf iOS 11.3 haben Betroffene die Möglichkeit, das Feature auf eigene Gefahr abzuschalten (siehe diesen Tipp-Artikel: ), außerdem reduzierte der Konzern die Kosten für einen Akkutausch von 89 auf 29 Euro.Allerdings sind mögliche Strafzahlungen für Apple ohnehin das kleinere Problem an dem gesamten Vorgang. Selbst wenn der Prozess vollständig zugunsten Apples entschieden werden sollte, leidet das Konzern-Image unter einem langgezogenen Prozess und der begleitenden Berichterstattung. Außerdem könnte es notwendig werden, dass Apple vor Gericht geheime Informationen preisgeben muss. Schließlich und endlich hat Barclays schon vor einiger Zeit errechnet, dass die gesunkenen Preise für den Akkutausch des iPhones messbar zulasten des aktuellen iPhone-Absatzes gingen. Alle diese Konsequenzen wiegen für Apple sicherlich schwerer als der unmittelbare finanzielle Schaden, sollte der Prozess verloren gehen.