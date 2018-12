Akku-Hülle für iPhone XS: Neue Hinweise in Apple-Guide aufgetaucht

Bilder zeigen schwarze Lederhülle mit Akku-Höcker



Quelle: Appleosophy Quelle: Appleosophy

Unklarheit über Veröffentlichungstermin

Erneut gibt es Hinweise zu einer möglichen Neuauflage von Apples Akku-Hülle für das iPhone XS und iPhone XS Max. Mutmaßliche Bilder des kommenden Smart Battery Case für die 2018er iPhone-Topmodelle sind in einem Produkt-Leitfaden für Apple Premium Resellers aufgetaucht, der dem News-Blog Appleosophy vorliegt.Händler erfahren aus der Broschüre , wie sie die vielen Modelle von Apples Silikon- und Lederhüllen für iPhones in ihren Geschäften präsentieren sollen. In der Masse an bunten Hüllen fallen bei genauerem Hinsehen zwei schwarze Lederhüllen für das iPhone XS respektive iPhone XS Max auf, da sie sich optisch durch ein wichtiges Detail von den anderen Modellen unterschieden. Im Gegensatz zu den sonstigen Hüllenvarianten verfügen die beiden genannten Artikel jeweils über einen Höcker, der exakt so aussieht wie beim Smart Battery Case für das iPhone 6 und iPhone 6s (Apple Store: ).Der Leitfaden ist auf „Fall 2018“ (Herbst 2018) datiert. Bislang hat Apple aber keine entsprechende Akku-Hülle für das iPhone XS und iPhone XS Max veröffentlicht. Unklar ist, ob das Unternehmen das neue Smart Battery Case ursprünglich dieses Jahr auf den Markt bringen wollte oder von vornherein einen Termin für 2019 anvisierte. Da es ein ähnliches Produkt bereits für ältere iPhones gibt, sind größere Entwicklungsprobleme – wie etwa bei der Ladematte „AirPower“ – als Ursache für die Verzögerung unwahrscheinlich.Weil der Winter offiziell erst am 21. Dezember beginnt, bestehen zumindest theoretische Chancen, dass die Hülle doch noch in den kommenden Tagen erscheint. Allerdings wäre es mehr als ungewöhnlich, wenn das Unternehmen so kurz vor Weihnachten ein neues Produkt auf den Markt bringen würde.