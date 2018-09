AirPort: Apple aktualisiert iOS-App für iPhone X

Apple stellte im April 2018 die gesamte AirPort-Reihe ersatzlos ein – Kunden sollen zukünftig auf Drittherstellerprodukte ausweichen. Trotzdem lieferte Apple noch ein größeres Update für die AirPort-Express-Stationen der 3. Generation aus dem Jahr 2012 aus und rüstete AirPlay 2 bei der kleinen Basisstation nach.Auf dem Mac wie auch auf iOS-Geräten steht mit dem AirPort-Dienstprogramm eine App zur Administration von AirPort-Stationen bereit. macOS liegt das Programm bei jeder Installation bei, iOS-Nutzer können es über den App Store kostenfrei herunterladen . Das AirPort-Dienstprogramm für iOS ist eine der wenigen Apple-eigenen Programme, die noch nicht an das neue Bildschirmformat des iPhone X angepasst war.In der Nacht spendierte Apple nun der App ein Update auf Version 1.3.5 – neben Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen wurde die App auch an die Gegebenheiten des iPhone X angepasst. Welche genauen Sicherheitsverbesserungen die Aktualisierung mitbringt, ist leider nicht bekannt. Das letzte Update der App ist bereits vier Jahre her: Damals aktualisierte Apple das AirPort Dienstprogramm für iOS 8.