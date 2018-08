Apple gibt Update für AirPort Express-Station heraus – samt Unterstützung von AirPlay 2

Schon länger gab es Gerüchte um die düstere Zukunft der AirPort-Basisstationen: Im April 2018 beendete Apple die Spekulationen und gab bekannt, das die AirPort-Produktreihe ersatzlos eingestellt wird. Restbestände wurden noch abverkauft, aber das Ende der 1999 gestarteten Produktlinie war besiegelt.Kurz vor Einstellung der AirPort-Reihe kamen aber Gerüchte auf, dass Apple der AirPort-Express-Statuion ein größeres Software-Update spendiert. Die damalige Beta von iOS 11.4 zeigte AirPort-Express-Stationen als AirPlay-2-Empfänger an, obwohl diese gar kein AirPlay 2 unterstützen. Zwar konnten diese nicht zum Abspielen verwendet werden, trotzdem erschienen die Stationen in der Liste der möglichen Empfänger.Soeben hat Apple ein Software-Update für die 2012 erschienene AirPort-Express-Station mit 802.11n veröffentlicht. Ist Version 7.8 auf der Basisstation installiert, kann diese fortan als AirPlay-2-Receiver verwendet werden - samt Multi-Raum-Unterstützung und verbessertes Zwischenspeichern von Audio-Inhalten.Die Aktualisierung kann entweder über das AirPort-Dienstprogramm auf dem Mac oder auf iOS-Geräten installiert werden - die Installation dauert etwa 5 Minuten, in denen der Router nicht verfügbar ist.