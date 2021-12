AirPods und Beats mit massivem Verkaufsrückgang – AirPods 3 könnten Trend umkehren

Apple mit deutlichem Rückgang bei AirPods und Beats-Kopfhörern

AirPods 3 könnten Trendumkehr bedeuten

Kurz nach der Vorstellung der ersten AirPods ergossen sich in einigen Medien viel Spott und Häme über die kabellosen Ohrhörer – manchen Nutzern erschien es albern, mit kleinen weißen Stöpseln im Ohr Musik zu hören und Telefonate zu führen. Mittlerweile steht außer Frage, dass die Apple den Grundstein für den Boom sogenannter „True-Wireless-Stereo“ (TWS)-Kopfhörer legte. Das Marktforschungsinstitut Canalys ging der Frage nach, ob Cupertino die hohen Absatzzahlen weiterhin halten kann. Tatsächlich ging die Nachfrage nach AirPods und ausgewählten Beats-Kopfhörern deutlich zurück – die Marktführerschaft macht dem Konzern aber niemand streitig.Ist die Hochblüte kabelloser Bluetooth-Kopfhörer bereits vorbei? Zu diesem Schluss kommen einige Kommentatoren: So fanden sich unlängst Konzeptbilder einer möglichen neuen Generation von EarPods auf 9to5Mac. Die hohe Zuverlässigkeit und der günstigere Preis sprächen für kabelgebundene Ohrhörer wie EarPods, so die Designer. Neue Zahlen von Canalys belegen indes, dass der Markt für TWS-Kopfhörer weiterhin stabil bleibt: Insgesamt ist im dritten Quartal dieses Jahres ein leichtes Wachstum in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu verzeichnen. Manche Hersteller punkten mit einem deutlichen Zuwachs der verkauften Produkte – bei Apple ging die Zahl der verkauften TWS-Kopfhörer hingegen so stark zurück wie bei keinem anderen Unternehmen.Während Hersteller wie boAt, Samsung sowie Edifier mit durchaus beachtlichen Wachstumsraten aufwarten, musste Apple einen Rückgang um ein Drittel hinnehmen. Dieser geschah aber auf hohem Niveau: Der US-Konzern verkaufte im dritten Quartal 2021 immer noch 17,8 Millionen Einheiten (inklusive Beats); der Marktanteil liegt mit 24,6 Prozent deutlich vor dem Zweitplatzierten Samsung (12 Prozent). Laut Canalys liege die Zurückhaltung aufseiten der Kunden vor allem an den AirPods der dritten Generation. Viele potenzielle Käufer hätten gewartet, bis Apple die neuen Ohrhörer offiziell ankündigt und verkauft. Das Marktforschungsinstitut rechnet daher noch in diesem Quartal mit einer Trendwende.