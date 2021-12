AirPods: CT-Scans enthüllen technische Weiterentwicklung von Apples In-Ears

Apple überarbeitete das Design bei jeder Generation



CT-Scans von AirPods (links), AirPods 3 (MItte) und AirPods Pro

AirPods Pro mit grundlegenden Veränderungen

AirPods 3 mit Elementen der AirPods Pro

Mit den 2016 vorgestellten AirPods und den drei Jahre später erschienenen AirPods Pro setzte Apple Maßstäbe im Bereich der komplett kabellosen In-Ears. Die Hörstöpsel aus Cupertino ragen nicht nur durch ihr mittlerweile unzählige Male kopiertes Design mit den markanten Stielen aus der Masse heraus. Sie gehören auch im Hinblick auf Klangqualität und technische Besonderheiten zur Spitzenklasse. In den vergangenen Jahren hat Apple die AirPods kontinuierlich weiterentwickelt, mittlerweile gibt es bereits die dritte Generation.Die Experten von "Scan of the Month" haben jetzt die AirPods der ersten und zweiten Generation sowie die AirPods Pro im Computertomographen gescannt und die Bilder auf ihrer Webseite veröffentlicht. Dabei fanden sie nach eigenen Angaben heraus, dass Apple das Innenleben der In-Ears von Version zu Version komplett überarbeitete. Die Konstruktion der AirPods 1 mit teilweise gefalteten Bauteilen sei derart ausgefeilt gewesen, so die Spezialisten, dass Origami-Künstler vor Neid erblassen müssten. Bemerkenswert war vor allem die kunstvolle Anordnung der einzelnen Komponenten im eigentlichen Ohrhörer, etwa des H1-Chips, sowie die Platzierung des Mikrofons im Stiel, welcher ansonsten vollständig von der Batterie ausgefüllt wurde.Bei den 2019 erschienenen AirPods Pro änderte Apple das technische Design grundlegend. Die Batterie wanderte aus dem Stiel in das Ohrstück, zudem packte das kalifornische Unternehmen alle anderen elektronischen Komponenten auf eine einzige Platine. Statt eines einzelnen Mikrofons am Boden des Stängels gab es nunmehr drei, welche ebenfalls in den eigentlichen Hörer integriert wurden. Die in der ersten Generation der AirPods verbauten Infrarotsensoren, welche für die Bedienung zuständig waren, ersetzte Apple durch Force-Touch-Elemente im Stiel, welcher darüber hinaus die Antennen beherbergt.Beim technischen Innenleben der im Oktober 2021 erschienenen AirPods 3 übernahm Apple etliche Elemente der AirPods Pro, behielt allerdings auch einige Teile des Konzepts der ursprünglichen In-Ears ohne aktive Geräuschunterdrückung bei. Das Mikrofon etwa befindet sich wieder am Boden des im Vergleich zum den Vorgängern deutlich kürzeren Stängels, dieser beinhaltet zudem große Teile der Elektronik einschließlich einiger Sensoren. Die Batterie befindet sich ebenso wie bei den AirPods Pro im eigentlichen Ohrhörer.