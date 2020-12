AirPods Studio unmittelbar voraus? Hinweise verdichten sich

Viele Hinweise auf heutige Veröffentlichung

Auch iOS 14.3 birgt Hinweise auf AirPods Studio

Apple veranstaltete diesen Herbst zwar schon drei Online-Events samt Hardware-Ankündigungen – doch wenige Wochen vor Weihnachten soll laut anhaltenden Gerüchten immer noch nicht Schluss sein mit Neuvorstellungen im Jahr 2020. Das Unternehmen plant demzufolge, heute eine weitere Neuheit zu veröffentlichen. Entsprechend wird wild darüber spekuliert, was das Unternehmen so kurz vor Weihnachten auf den Markt bringen könnte. Während zunächst eine leistungsstärkere Version des Apple TV 4K samt neuem Gaming-Schwerpunkt als mögliche Option galt, sieht es inzwischen mehr nach einem Over-Ear-Modell der AirPods aus.Für das als „AirPods Studio“ bekannte Highend-Modell sprechen mehrere Hinweise. Bloomberg-Experte und Tech-Leaker Mark Gurman beispielsweise verlinkte via Tweet kürzlich zwei ältere Artikel über neue Apple-Kopfhörer – inklusive Vermerk zu den AirPods Studio. Zusätzlich zu den Links enthält die Twitter-Meldung die Bemerkung: „Apple plant nach wie vor, einen Highend-Kopfhörer mit Noise-Canceling und Over-Ear-Design anzukündigen“. Der Zeitpunkt des Tweets deutet darauf hin, dass eine Veröffentlichung unmittelbar bevorstehen könnte.Leaker L0vetodream deutete bereits im November eine „Weihnachtsüberraschung“ von Apple an, die „gut für den Winter“ sei. Der recht kryptische Tweet lässt Raum für weitreichende Spekulationen. Da man einen Over-Ear-Kopfhörer mit etwas Fantasie auch als eine Art Winter-Ohrenschützer vor niedrigen Temperaturen sehen kann, passt der Tweet zu den jüngsten Gerüchten rund um die AirPods Studio. Hinzu kommt eine Meldung von AppleTrack, die ebenfalls von einer möglichen Vorstellung der neuen Kopfhörer am heutigen Dienstag spricht.Ein zusätzlicher Hinweis auf die AirPods Studio stammt von Apple selbst. Die Betaversion von iOS 14.3 enthält ein neues Kopfhörer-Icon, das sich auf die neuen Studio-Modelle beziehen könnte. Da die Beta-Testphase mitten im Gange und eine Veröffentlichung von iOS 14.3 noch vor Weihnachten möglich ist, wäre es eine gute Gelegenheit für Apple, auch die AirPods Studio (die wahrscheinlich iOS 14.3 voraussetzen) zeitnah auf den Markt zu bringen.