AirPods Max: Apples Over-Ear Kopfhörer mit „Computational Audio“ – Eine Einschätzung

Marke Apple Bezeichnung AirPods Max Art Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer Empf. Preis (€) rund 600 Verfügbarkeit sofort

AirPods Max – Typische Bügel-Mobilkopfhörer

Etwa Mitte der Zweitausenderjahre erlebten HiFi-Kopfhörer, nachdem sie viele Jahre kaum im Fokus der Verbraucher standen, eine echte Renaissance. Zu verdanken haben sie dies zu einem großen Teil iPod-Nutzern, die frustriert von der Performance beiliegender Ohrstöpsel schnell den Wunsch nach besserem Klang verspürten. Seit dem habe ich in Rewind dutzende Kopfhörer aller Bauarten und Preisklassen getestet, vornehmlich aber Bügelkopfhörer.Lang hat's gedauert, doch nun bringt auch Apple mit den AirPods Max erstmals Bügelkopfhörer aus eigenem Stall. (Die zugekauften Beats zähle ich nicht dazu.) Aber inzwischen gibt es schon unzählige Hersteller und Anbieter von Bügelkopfhörern für jeden Anspruch. Vor allem die HiFi-Industrie hat sich recht früh um die Klientel der "Generation iPod" und im Laufe der letzten 15 - 20 Jahre immer bessere und auch praktischere Modelle für die mobile Nutzung entworfen. Auch das Klang/Preis-Niveau ist im selben Zeitraum deutlich besser geworden. Wirklich gut klingende Kopfhörer bekommt man heute schon für 100 bis 200 Euro. Und für diejenigen, bei denen Klang vor solchen Kriterien wie Funktionsumfang oder Fashion-Faktor kommen, gibt es äußerst anspruchsvolle Modelle zu entsprechend anspruchsvollen Preisen.Mit immer neuen und besseren Kopfhörermodellen sind auch die Ansprüche der "Normalverbraucher" immer weiter gestiegen. So gibt es heute sehr viele Kopfhörer-Angebote im Preisbereich bis 1.000 Euro. Apple reiht sich mit einem Preis von rund 600 Euro für die AirPods Max im Bereich der Kopfhörer-Mittelklasse ein. Zumindest bezogen auf den gesamten Kopfhörermarkt. Im Segment mobiler Bluetooth-Kopfhörer liegen die Max weit im oberen Preisbereich.Ohne bislang ein Testmuster in der Hand bzw. auf dem Kopf gehabt zu haben, wage ich an dieser Stelle mal eine kleine technische Analyse. Aussagen über den Klang lassen sich daraus natürlich nicht ableiten. Aber als erfahrener Kopfhörertester kann ich – mit gewissen Unwägbarkeiten – eine Einschätzung wagen.Die Bauart der AirPods Max ist typisch für Bügelkopfhörer, die für den mobilen Einsatz konzipiert sind. Die Treibergehäuse sind ohrumschließend und akustisch geschlossen. Im Gegensatz zu ohraufliegenden Modellen, bei denen, wie der Name schon verrät, die beiden Treibergehäuse mit Polstern auf den Ohrmuscheln aufliegen, haben ohrumschließende Modelle meist einen besseren Tragekomfort, bieten eine höhere mechanische Schallabschirmung vor Außengeräuschen und haben mehr Platz für größere Treiber. Dafür sind sie insgesamt größer und meist auch etwas schwerer.Geschlossen (Closed Back) bedeutet, dass die Gehäuse im Gegensatz akustisch offenen Kopfhörern keinen Schall in andere Richtungen als zum Ohr abstrahlen. – Vereinfacht ausgedrückt. Geschlossene Hörer lassen weniger von der gespielten Musik nach außen dringen. Das Schützt beispielsweise Mitreisende im Zug vor unerwünschter Beschallung. Andersherum lassen geschlossene Kopfhörer auch weniger Außengeräusche an die Ohren des Trägers gelangen. Schon ohne aktive Geräuschkompensation hat man mit geschlossenen Kopfhörern viel mehr Ruhe vor Umgebungslärm.Aus klanglicher Sicht sind Kopfhörer mit offener Gehäusekonstruktion (Open Back) allerdings in den allermeisten Fällen klanglich klar im Vorteil, denn sie müssen nicht oder im geringeren Maße auf die akustischen Bedingungen einer geschlossenen Resonanzkammer Rücksicht nehmen. Das führt in der Regel zu einem deutlich luftigeren, weniger direktem und "belastenden" Klang, als bei geschlossenen Modellen. Der Gehäuseklang bei Closed-Back-Varianten ist sehr viel schwieriger abzustimmen und es gibt bis heute nur sehr wenige (ziemlich hochpreisige) Modelle, denen es bei geschlossenen Gehäusen gelingt, das stets latente Gefühl der akustischen Isolation zu vermeiden. Ein Beispiel dafür ist der hier getestete Dan Clark Aeon 2. Hier bleibt abzuwarten, ob und wie gut Apple dieses Problem in den Griff bekommen hat.