AirPods Max: Die ersten Hüllen von Drittanbietern sind da

Amazon mit Alternativen – ohne Ruhemodus

Tragetaschen von Fromsky (links), Baomaeyea (mittig) und Minear (rechts) bei Amazon

Mit Ruhemodus: Shield Case und Air Hanger

Mit den AirPods Max ist Apple ein Coup gelungen, der viele Anwender und Tester zu begeistern versteht: Der Klang der Bügelkopfhörer sei klar und eindrucksvoll und die Verarbeitung über jeden Zweifel erhaben: Aufgrund der verwendeten Materialen wirken die AirPods Max überaus hochwertig, ohne mit Einbußen beim Tragekomfort einherzugehen. Kritik an den Ohrhörern ist bislang rar gesät: So berichten einige Anwender von einem fehlerhaften Wechsel zwischen dem Transparenz- und dem Geräuschunterdrückungsmodus sowie einer überdurchschnittlich großen Menge an Kondenswasser in den Ohrmuscheln. Die Schutzhülle, die Apple den Kopfhörern beilegt, findet bei vielen Anwendern hingegen keinen Gefallen: Sie biete keinen ausreichenden Schutz und sehe wenig ansprechend aus. Nun bieten Dritthersteller erste Alternativen an.Bei der Standard-Schutzhülle, die sich im Lieferumfang der knapp 600 Euro teuren AirPods Max befindet, setzt Apple auf ein durchaus eigenwilliges Design – das bereits Anlass zu Spott und Häme gab (siehe ). Das Case dient aber nicht bloß dem Schutz vor Kratzern und weiteren Schäden am Gehäuse der Kopfhörer, sondern versetzt diese auch in den Ruhemodus: Dabei werden die AirPods Max vom Ausgabegerät getrennt und verbrauchen kaum noch Energie. Das Feature scheint aber nur ausgewählten Hüllen vorbehalten zu sein: So finden sich auf Amazon bereits einige Tragetaschen für die AirPods Max in einem Preisspektrum von 15 bis 25 Euro – sie scheinen aber den Ruhemodus nicht zu aktivieren.Ein bemerkenswertes Accessoire stellt das Shield Case von Waterfield dar: Die 99 US-Dollar teure Lederhülle ist ersten Berichten zufolge hochwertig verarbeitet und bietet Stauraum für weiteres Zubehör. Außerdem sind Magnete in die Tasche eingearbeitet, sodass der Ruhemodus Anwendung findet. Einziger Wermutstropfen: Einen deutschen Vertrieb gibt es bislang nicht.Kein Case, aber eine überaus gelungene Halterung ist Etsys Air Hanger für knapp 30 Euro: Mit seiner Hilfe lassen sich die AirPods Max schnell und einfach an einer Wand aufhängen – auch bei diesem Produkt wird der Ruhemodus angestoßen.Wer einen ausführlichen Testbericht zu Apples neuen Bügelkopfhörern sucht, kann sich bereits auf das Wochenende freuen: In einer ausführlichen Rewind auf MTN werden die AirPods Max einer umfassenden Analyse unterzogen.