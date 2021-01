AirPods Max: Bei Garantiefall Ersatz – aber nicht für das ganze Produkt

Apple ersetzt – aber nicht zur Gänze

Einwandfreie Komponenten müssen zurück zu Apple

Es ist ohne Zweifel ärgerlich, ein neues Gerät zu erhalten und feststellen zu müssen, dass dieses fehlerhaft ist. In der Regel fungiert der Händler oder Hersteller als erste Anlaufstelle – und versorgt Betroffene beispielsweise mit einem Ersatzprodukt. Apple ist im Garantiezeitraum üblicherweise ziemlich kulant – und zögert manchmal auch nicht, defekte Geräte vollständig zu ersetzen. Angesichts der Kritik am Unternehmen, dass dessen Produkte eine „Wegwerfkultur“ fördern würden (siehe ), tut Cupertino gut daran, bei den AirPods Max auf einen modularen Aufbau zu setzen.Die AirPods Max sind Apples Antwort auf die kabellosen Bügelkopfhörer anderer Hersteller – und wissen in Tests mit einem satten Klang, einem hohen Tragekomfort und einer mehr als konkurrenzfähigen Geräuschunterdrückung zu überzeugen. Wer das neue Zubehör in Empfang nimmt und Mängel oder Schäden an den Ohrhörern bemerkt, erhält normalerweise recht zeitnah Ersatz. Apple beschränkt diesen aber auf das schadhafte Teil.So berichtet nun ein Betroffener vom Umtauschprozess – der Besitzer neuer AirPods Max hatte Probleme mit der verbauten Krone. Apple leistete Ersatz – für den Bügel mitsamt den Ohrhörern. Die Ohrpolster wiederum waren nicht Teil der neuen Lieferung – Apple erwartet in diesen Fällen, dass Betroffene diese abnehmen und an das Unternehmen zurücksenden. Das ist nicht weiter schwierig, haften die Ohrpolster doch magnetisch an den Hörern. Wie der Betroffene anmerkt, sei das bei den AirPods Pro anders – so liefert der Konzern beispielsweise im Rahmen des aktuellen Austauschprogramms auch neue Silikonaufsätze an Kunden aus. Allerdings ersetzt Apple in diesen Fällen auch lediglich die In-Ears selbst – nicht jedoch das Ladecase. Im Übrigen lassen sich die Silikontips bei Apple auch für neun Euro nachbestellen – die Ohrpolster der AirPods Max sollen zukünftig 69 Euro ausmachen. Selbstverständlich sind auch diese von der Garantie abgedeckt – aufgrund des modularen Aufbaus der AirPods Max lassen sie sich ebenfalls separat umtauschen. Das Unternehmen scheint so auch der Kritik, es produziere „Elektroschrott“, etwas entgegensetzen zu wollen.