Kurz: Apples Lightning Dock ist nicht mehr erhältlich +++ Gucci mit 730 Euro teurem Etui für AirPods Max

Bereits für das erste iPhone gab es ein Zubehör, das bei vielen Nutzern Gefallen fand: Das Ladedock sorgt für eine aufrechte Position des Telefons und versorgt es dabei mit Energie. Apple aktualisierte das Produkt mehrmals – zuletzt im Jahr 2015 vor der Einführung des iPhone 6S. Nun scheint das Unternehmen die Produktion des Lightning Dock eingestellt zu haben: Wie 9to5Mac berichtet, ist das Zubehör in einigen Ländern, darunter in den USA, Kanada und Mexiko, nicht länger im Apple Online Store zu finden. In anderen Weltregionen steht die Produktseite zwar noch zur Verfügung, allerdings ist das Lightning Dock in allen Farbvarianten bereits seit Monaten ausverkauft – so auch in Deutschland Die Gründe für den Produktionsstopp sind unklar – möglicherweise konzentriert sich Apple nun vermehrt auf Geräte, die kabelloses Laden erlauben. In einigen wenigen Ländern wie der Türkei kann das Dock zumindest noch in ausgewählten Farben gekauft werden.Apples erste Bügelkopfhörer wissen in puncto Klangqualität durchaus zu begeistern, das im Lieferumfang enthaltene Smart Case sorgt aber weiterhin für Irritationen: Allzu elegant sieht die Hülle für die AirPods Max nicht aus, was Cupertino viel Spott und Häme einbrachte (siehe hier ). Wer seine Kopfhörer mit italienischem Chic ummanteln möchte, kann nun zu einem Etui der Luxusmarke Gucci greifen:Das „Ophidia AirPods Max-Etui“ verbindet nach Angaben des Herstellers „Vintage-Flair mit zeitgemäßem Charme“ und soll mit der Gestaltung auf den Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart anspielen. Ein Schnäppchen ist die Tasche mit 730 Euro nicht gerade. Gucci bleibt zudem die Information schuldig, ob das Etui mit Magneten ausgestattet ist: Diese versetzen die AirPods Max in den Ruhezustand. Sind sie nicht vorhanden, muss der Nutzer die Kopfhörer wohl alle 20 Stunden aufladen.