AirPods 3: Verkaufsstart zusammen mit dem iPhone 13 im September?

AirPods 3 im Zeitplan für Herbststart



Apple bereitet laut Gerüchten erneut einen Herbst voller Neuankündigungen vor. Im September steht demzufolge zunächst die neue Generation des iPhones auf der Agenda. Zusätzlich zum iPhone 13 könnte Apple auf dem Event weitere Produkte vorstellen. Dazu zählen unter anderem die AirPods 3, so ein Bericht. Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer seien zwar schon seit längerer Zeit bereit zur Markteinführung, doch Apple warte momentan noch auf den umsatztechnisch besonders günstigen Verkaufsstart im Laufe des zweiten Halbjahres.Wie schon Nikkei zuvor meldet jetzt auch Digitimes verstärkte Produktionsaktivitäten bei Apples asiatischen Zulieferern, die aktuell mit der Auslieferung einiger AirPods-Komponenten beginnen. Was aktuell noch in vergleichsweise kleinen Maßstab vonstatten gehe, werde zum Ende des dritten Quartals im September zu einer großangelegten Massenproduktion hochgefahren – um die zu erwartende hohe Kundennachfrage bedienen zu können.Bei den ersten AirPods hatte Apple zum Marktstart im Jahr 2016 große Lieferprobleme, die sich über viele Monate hinzogen. Bei der dritten AirPods-Generation kommt es aller Voraussicht nach zwar nicht zu ähnlich langanhaltenden Lieferengpässen, doch die Lieferzeit könnten nach dem möglichen Verkaufsbeginn im September wegen eines potenziellen Kundenansturms trotzdem vorübergehend in die Höhe schnellen.Die AirPods 3 wären das erste große Upgrade der Kopfhörer seit 2019. Anders als vor zwei Jahren peilt Apple laut Meldungen diesmal ein neues Design an, das eine Abkehr von der seit 2016 etablierten Gehäuseform bedeuten würde. Apple-Leaker veröffentlichten bereits Fotos, die das Hardware-Design der AirPods 3 zeigen sollen. Die Form erinnert mit ihrem im Vergleich zu den aktuellen AirPods kürzeren Stiel an die AirPods Pro. Zudem zeigen die Leak-Bilder ein Ladecase, das von der Gestalt her starke Assoziationen mit der Pro-Variante weckt. Auf Pro-Features wie Active Noise Canceling (ANC) müssen Käufer der AirPods 3 aber voraussichtlich verzichten.