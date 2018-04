AirPod-Ladecase mit Lautsprechern – Apple-Patent

Apples komplett kabellose Ohrhörer werden von den meisten Nutzern als rundum gelungenes Produkt bezeichnet. Nicht nur die AirPods an sich, sondern auch das zugehörige Ladecase trägt zum positiven Gesamteindruck bei. Aus einem Patenantrag geht hervor, welche weiteren Verbesserungen sich Apple noch vorstellen kann. Apple beschreibt darin ein Ladecase mit Lautsprechern, sodass nicht nur dann Musikwiedergabe möglich ist, wenn die AirPods gerade im Ohr stecken. Im Konzept heißt es, das Audiosignal werde weiterhin in an die Ohrhörer übertragen, welche dann die Weiterleitung ans Case übernehmen. Der Vorteil eines solchen Konzepts wäre einfaches Pairing, denn ist das iPhone mit den AirPods verbunden, muss sich der Nutzer nicht auch noch um den Tischlautsprecher kümmern.Stellt man sich die Frage, in welche Produkte ein solches Konzept münden könnte, so tauchen aber große Fragezeichen auf. Ein hochwertiges Audio-System neben dem HomePod erscheint außerordentlich unwahrscheinlich. Eine kleine, scheppernde Musikschachtel auf dem Schreibtisch allerdings ebenfalls. Apples fast ausnahmslos positive Testberichte zu den AirPods würden maßgeblich schlechter ausfallen, wiese das Ladecase mit Lautsprecher nur die Soundqualität eines iPhones auf und böte damit keinen Mehrwert.Eingereicht wurde der Patentantrag im September 2017, also ein Jahr nach Vorstellung der AirPods. Ob allerdings ein Markt für Bluetooth-Lautsprecher existiert, die nur in Verbindung mit kabellosen Ohrhörern funktionieren, sei einmal dahingestellt. Zwar machen Berichte rund um eine deutlich günstigere Version des HomePods die Runde, allerdings handelt es sich dabei wohl eher um einen kleineren HomePod denn um ein größeres AirPods-Ladecase. Das zwar durchaus interessante Patent hat daher angesichts des aktuellen Portfolios eher wenig Chancen, tatsächlich zur Marktreife getrieben zu werden.