AirPlay-Problem: Wie sich Abspielfehler auf Receivern beheben lassen

Einige Stereo-Receiver mit AirPlay-Unterstützung haben laut eines Berichts vonunter Umständen Probleme damit, bestimmte Lieder abzuspielen. Der Fehler tritt auf, wenn der Receiver die Covergrafik des jeweiligen Songs nicht richtig verarbeiten kann. Betroffen sind Geräte der Marken Sony, Denon und Marantz, die eine grafische Oberfläche inklusive Albumart-Darstellung für die via iTunes gestreamten Musikinhalte bieten.Die Ursache des Fehlers liegt bei der Beschaffenheit des mit den jeweiligen Liedern verknüpften Coverbilds. Wenn dieses größer ist als der Apple-Music-Standard von 600 x 600 Pixel oder ein anderes Kompatibilitätsproblem aufweist , geraten einige Stereo-Receiver aus dem Tritt.Die sich daraus ergebenden Probleme sind unterschiedlich. Sie reichen von einer stockenden Playlist-Wiedergabe bis hin zu einen ständig neustartenden Receiver, der erst wieder ordnungsgemäß funktioniert, nachdem er kurz vom Strom getrennt wurde.Bevor der Nutzer damit beginnt, die Grafiken der betroffenen Songs zu ändern, empfiehlt es sich, ein Backup der zu ändernden iTunes Library anzulegen. Anschließend geht es daran, die Coverbilder der Problemlieder zu bearbeiten.Dazu markieren Anwender den jeweiligen Song oder das gesamte Album in iTunes, klicken darauf mit der rechten Maustaste und wählen. Das vorhandene Bild kann der Nutzer per Drag and Drop auf den Schreibtisch ziehen und mit einem geeigneten Grafikprogramm auf eine Auflösung von maximal 600 x 600 Pixel zurechtstutzen, um es Receiver-kompatibel zu machen. Das geänderte Cover wird schlussendlich wieder in den Bereichzurückkopiert und mitbestätigt.Alternativ lässt sich das passende Bild auch über den iTunes Store beziehen. Dazu wechseln Anwender zunächst in die Album-Ansicht von iTunes und löschen die jeweilige Grafikdatei im-Bereich. Anschließend genügt ein Rechtsklick auf das Album, um zu der Optionzu gelangen.Eine andere Möglichkeit, an passende Bilder zu gelangen, finden Nutzer über. In dem Fall sucht iTunes für alle gespeicherten Lieder nach passender Coverart.Bislang gibt es keine Lösung für Anwender, die bewusst größere Cover verwenden – um beispielsweise die Darstellungsqualität zu erhöhen – und diese nicht austauschen möchten.