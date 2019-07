AirPlay 2 und HomeKit für LG-Fernseher: Starttermin deutet sich an

„HomeKit erscheint in einer Woche“

Alexa-Integration verfügbar

LG hat schon zu Beginn des Jahres die Unterstützung von AirPlay 2 und HomeKit für diverse der hauseigenen Smart TVs angekündigt. Im März präzisierte das südkoreanische Unternehmen, wann Kunden mit den Apple-Schnittstelle rechnen können. Demnach sei es zur Jahreshälfte soweit. Doch Nutzer der betroffenen LG-Fernseher warten nach wie vor auf die Apple-Features. Mehrere Twitter-Kommentare des Unternehmens geben Anwendern aktuell aber Anlass zur Hoffnung auf baldige Updates.Die jüngsten Botschaften, die LG über das soziale Netzwerk veröffentlichte, sind nicht ganz eindeutig und bieten Spielraum für Spekulationen. Am 18. Juli etwa fragte Trevor Hillard via Twitter , wann er für sein LG-Modell UHD UM7300PUA mit einer entsprechenden Aktualisierung rechnen könne. Der Support des Unternehmens antwortete darauf vage mit dem Hinweis, leider kein genaues Datum zu kennen. Da AirPlay 2 und HomeKit aber für die Jahreshälfte angekündigt waren, sei mit einem unmittelbar bevorstehenden Update für den Fernseher zu rechnen.Einem anderen Nutzer gab der LG-Support eine präzisere Auskunft. Auf die Frage, wann die HomeKit-Unterstützung aktiviert werde, antwortete LG-Australia am 23. Juli: „HomeKit erscheint in einer Woche. Nutzer benötigen iOS 12.4, um AirPlay 2 verwenden zu können.“ Demzufolge können Anwender die benötigte Aktualisierung Ende Juli oder Anfang August installieren. Es bleibt aber abzuwarten, ob das Unternehmen den Termin tatsächlich einhält oder ob Kunden doch noch etwas länger auf die versprochene Implementierung warten müssen.Zusätzlich zu AirPlay 2 bietet LG auch eine Integration von Alexa. Für Amazons Sprachassistenten kündigte das Unternehmen ebenfalls eine Firmware-Aktualisierung an, die für viele der TV-Modelle mittlerweile schon erschien. Anwender können auf Alexa (via Spracheingabe) über die LG Magic Remote zugreifen, die allen NanoCell-Geräten des Jahres 2019 beiliegt.