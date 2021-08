Adventure-Klassiker "Myst": Neue Version läuft jetzt nativ auf M1-Macs

Stil und Charakter des Originals bleiben erhalten

Der Name "Myst" ist wohl jedem eingefleischten Gamer ein Begriff. Seit fast dreißig Jahren steht das Spiel auf Rechnern aus Cupertino zur Verfügung und erhielt im Lauf der Zeit mehrere Fortsetzungen. Jetzt hat das unabhängige Entwicklerstudio Cyan Worlds eine neue Version veröffentlicht, welche erstmals nativ auf M1-Macs läuft. Intel-Macs sowie Windows-Rechner werden aber natürlich ebenfalls weiterhin unterstützt."Myst" wurde Cyan Worlds zufolge auf der Basis der Unreal Engine von Grund auf neu entwickelt. Dabei haben die Macher nach eigenen Angaben allerdings darauf geachtet, Stil und Charakter des Originals aus dem Jahr 1993 und der späteren Fortsetzungen weitgehend beizubehalten. Allerdings überarbeiteten die Entwickler sowohl das Artwork als auch den Soundtrack. Zudem wird es das Spiel künftig in mehreren Sprachen geben, bisherige Versionen standen ausschließlich in Englisch zur Verfügung. Weitere Besonderheit: "Myst" lässt sich jetzt auch mit einem VR-Headset spielen, das gilt allerdings bedauerlicherweise nicht auf Macs.Das Puzzle-Adventure unterstützt Metal 2.1 sowie AMD FidelityFX Super Resolution. Die Macher versprechen auf M1-Macs eine Performance-Steigerung um bis zu 50 Prozent bei ungeschmälerter Qualität in Bezug etwa auf Texturen und dynamische Lichteffekte. Auf einem 24" iMac M1 läuft "Myst" in voller 4K-Auflösung ohne jegliche Einbußen. Die neue Version des Adventures ist darüber hinaus kompatibel zu MacBook Pro ab 2018, iMac ab 2019 und iMac Pro ab 2017 sowie MacBook Air (2018 und neuer), Mac mini (2018 und neuer) und Mac Pro ab 2019. Die Geräte müssen mindestens über 8 Gigabyte RAM verfügen - empfohlen sind 16 Gigabyte - und mit macOS Big Sur 11.5.2 laufen.Die neue Ausgabe von "Myst" ist im Mac App Store verfügbar und kostet 29,99 Euro. Die Windows-Version mit VR-Headset-Support kann unter anderem auf Steam zum Preis von 24,99 Euro erworben werden. Darüber hinaus bietet das Entwicklerstudio Cyan Worlds auch Varianten des Puzzle-Adventures für Spielekonsolen an.