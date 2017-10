Adobe: Lightroom CC wird zum Cloud-Fotodienst

Neue Benutzeroberfläche und Cloud-Synchronisation

Adobe Sensei zur Personen- und Objekterkennung

Adobe hat auf der hauseigenen MAX-Konferenz eine neue Version von Lightroom CC angekündigt (Store: ). Die App, die sich auf das Verwalten und Bearbeiten von Fotos spezialisiert, ist jetzt ein komplett Cloud-basierter Fotodienst. Im Fokus steht eine möglichst einfache, geräteübergreifende Foto-Organisation.Das neue User Interface soll Bedienelemente wie Korrekturwerkzeuge und Voreinstellungen noch besser erreichbar machen, um Nutzern einen einfacheren Zugriff zu ermöglichen. Zudem achtet Adobe darauf, eine möglichst ähnliche Bedienoberfläche auf den verschiedensten Plattformen bereitzustellen. Lightroom lässt sich dadurch mit der Mac-App genauso bedienen wie auf dem iPad oder via Web-Interface.Lightroom CC sichert alle Inhalte in der Cloud . Wenn Anwender Bilder beispielsweise mit der Mac-Anwendung des Foto-Tools editieren, synchronisiert Lightroom die jeweiligen Änderungen – ähnlich wie die iCloud-Fotomediathek – mit allen verbundenen Geräten. Adobe gibt Nutzern die Möglichkeit, 1 Terabyte an Fotos online zu speichern und das Speicherkontingent bei Bedarf aufzustocken. Auch Aufnahmen im RAW-Format werden unterstützt.Lightroom CC verwendet Adobes Sensei-Technologie für maschinelles Lernen. Diese erkennt Menschen, Tiere und Objekte auf Fotos, was die Suche nach spezifischen Inhalten erleichtert. Der Dienst fügt Bildern automatisch Keywords hinzu, die sich am Foto-Content orientieren.Darüber hinaus bietet die neue Lightroom-Variante diverse Teilen-Funktionen. Dazu gehört die Exportfunktion für bestimmte soziale Netzwerke. Nutzer können zudem viele Fotos auf einmal per Web-Galerie verfügbar zu machen, um sie beispielsweise Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen ansprechend zu präsentieren.Lightroom CC gibt es als Abo zusammen mit 1 Terabyte an Cloudspeicher für 11,89 Euro pro Monat. Für das Creative Cloud Foto-Abo (Lightroom CC, 20 GB Cloud-Speicherplatz, Lightroom Classic CC und Photoshop CC) veranschlagt Adobe den gleichen Preis (Store: ). Ein Upgrade des Creative Cloud Foto-Abo auf 1 Terabyte kostet 23,79 Euro/Monat.