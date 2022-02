Abos im App Store: Ausgabefreudige iPhone-Nutzer, hohes Wachstum

iPhone-Nutzer sind auch bei Abos spendierfreudig

Android-Plattform generell weniger lukrativ

Auch wenn Abomodellen für Software gerade in Foren viel Ablehnung zuteilwird, handelt es sich dennoch zunehmend um eine der wichtigsten Arten, für Software zu bezahlen. Meistens bleiben einem Negativbeispiele wie "Schleim-Apps für 700 Dollar pro Jahr") im Hinterkopf (siehe ), der Großteil der Angebote ist aber natürlich nicht derlei Natur. Apple empfiehlt Abos für solche Apps, die regelmäßig neue Inhalte bekommen oder kontinuierliche Dienstleistungen beinhalten. Unter anderem dann, wenn bei Herstellern kontinuierliche Kosten für den Betrieb anfallen, sind Abos ein sinnvolles Modell. Gleichzeitig besteht für Nutzer aber die Gefahr, den Überblick zu verlieren, wenn Apps nicht mehr per Einmalbetrag, sondern eben fortwährend zu bezahlen sind.Aktuellen Zahlen zufolge wuchs der Markt deutlich. Blickt man alleine auf die 100 erfolgreichsten Abo-Apps im App Store, Spiele dabei ausgenommen, so lag der Umsatz im Jahr 2021 bei 13,5 Milliarden Dollar. Vergleicht man dies mit dem Google Playstore, dann werden deutliche Unterschiede klar. Android-Nutzer gaben nur 4,8 Milliarden Dollar aus – womit sich iPhone-Anwender erneut wesentlich ausgabefreudiger zeigten. Allerdings legten Abo-Apps auch auf Googles Plattform stark zu, innerhalb eines Jahres war ein Plus von 78 Prozent auszumachen. Im App Store lag der Zuwachs bei 31 Prozent, allerdings hatte Apple auch schon sehr viel früher sehr vehement Werbung bei Entwicklern gemacht, auf Abos umzustellen. Noch ein Vergleichswert: Der komplette Jahresumsatz des App Stores betrug 2021 rund 85 Milliarden Dollar. Abos sind zwar noch nicht das dominante Modell, allerdings sieht man den Stellenwert deutlich – immerhin tragen 100 Abo-Apps mit mehr als 15 Prozent zum Gesamtumsatz bei.Dass mit Android-Apps weniger Geld zu machen ist, dürfte niemanden überraschen. Sämtliche Statistiken sprechen diesbezüglich schon seit langem eine deutliche Sprache. Obwohl es Android auf viel höhere Marktanteile bringt, liegt der Gesamtumsatz des Playstores deutlich unter den Werten des App Stores. In den USA gaben iPhone-Nutzer 2021 beispielsweise 6 Milliarden Dollar für Apps aus, der Playstore kam jedoch nur auf 2,5 Milliarden Dollar.