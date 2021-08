Apple empfiehlt: Die besten Schleim-Apps für 700 Dollar pro Jahr

Wirklich gute Software muss einem auch etwas wert sein! Wirklich gute Software muss einem auch etwas wert sein!

Apple reagierte rasch

In den meisten Fällen gibt es bei Apple ein recht zeitaufwendiges Auswahlverfahren, welche Apps oder Entwickler im App Store eine Sonderseite erhalten. Vor allem bei Porträts zu einzelnen Programmen oder den Personen dahinter muss man oft mit wochen- bis monatelangem Vorlauf rechnen. Etwas anders sieht es bisweilen in Zusammenstellungen aus, die einen ganzen Schwung an thematisch zueinander passenden Apps aufführen. Ganz offensichtlich nimmt "Apple Editorial", also das Content-Team des App Stores, dann nicht jede Lösung mit höchstem Zeiteinsatz unter die Lupe. Momentan gibt es nämlich einen ziemlich kuriosen Fund – und zwar in der redaktionell betreuten Kategorie der besten Schleim-Apps.Vorweg: Das Thema "Schleim" ist unter US-Teenagern durchaus beliebt und es gibt unzählige erfolgreiche YouTube-Kanäle zur Herstellung. Gleichzeitig gilt Formen und Kneten von "Slime" (sehr zu unterscheiden von Substanzen mit der Konsistent von Nasenschleim) als Entspannungs-Therapie. In Apples Feature-Kategorie tauchen allerdings mehr als kuriose Offerten auf. Wer zum Beispiel gerne ein Jahr lang mit dem "Jelly: Slime simulator, ASMR" für Seelenruhe sorgen möchte, kann dies bei wöchentlicher Bezahlung schon für 700 Dollar pro Jahr an Abogebühren tun.Sitzt das Geld nicht ganz so locker, empfiehlt Apple auch günstigere Varianten. Im Falle von "TeasEar: ASMR Slime Antistress" sind es nicht einmal 300 Euro pro Jahr – ein echtes Schnäppchen. Die Rezensionen zeugen von größter Begeisterung der Nutzer, selten Apps mit derlei gutem Preis-/Leistungs-Verhältnis entdeckt zu haben. Ziemlich offenkundig wird dabei, dass die wenigsten der Fünf-Sterne-Bewertungen nach authentischen Bewertungen klingen.Wie auch immer es passieren konnte, dass Apple eine Story über die besten Schleim-Abo-Apps verfasste – allesamt forderten immerhin horrende wöchentliche Abogebühren – zumindest reagierte man recht schnell. Nachdem wir den spektakulär misslungenen Artikel an unseren Ansprechpartner bei Apple meldeten, dauerte es weniger als 15 Minuten, bis Apple jede Spur davon tilgte. Ein großer Markt scheinen Apps der Kategorie "Bezahle 17 Dollar pro Woche, um Schleim zu kneten" dennoch zu sein – denn jene Abos werden offensichtlich auch tatsächlich abgeschlossen.