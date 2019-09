Ab sofort: Miles&More-Kreditkarte unterstützt Apple Pay

Jetzt auch Apple Pay für Miles&More

So funktioniert die Einrichtung von Apple Pay

Zwar ist Apple Pay in Deutschland immer noch weit davon entfernt, flächendeckend alle Bankkunden bedienen zu können, die weißen Flecken auf der Landkarte schließen sich aber zunehmend. Bezahlen per Apple Pay ist überall möglich, wo auch NFC-Keditkarten unterstützt werden. Allerdings gab und gibt es diverse Bankhäuser, die sich mit der neuen Zahlungswelt entweder nicht anfreunden können oder eigene Lösungen präferieren. Mit dem heutigen Tag gibt es noch einen weiteren Anbieter, der Unterstützung von Apple Pay verkündete. Genau genommen ist die DKB zwar schon seit Juni mit von der Partie, dies betraf jedoch nicht zwangsläufig auch die für andere Anbieter herausgegebenen Kreditkarten.Die Miles&More-Kreditkarte trägt zwar deutlich sichtbar das Lufthansa-Logo, auf der Rückseite findet sich aber die DKB als Kartenbetreiber und Herausgeber. Im Juni verkündete die Bank bereits, mit etwas Verspätung auch Miles&More zu unterstützen, was ab sofort nun der Fall ist. Wer besagte Kreditkarte verwendet, kann daher zur Einrichtung schreiten und fortan per iPhone oder Apple Watch mit der Karte bezahlen. Ein wichtiger Hinweis: Wie üblich muss auch die jeweilige App des Kartenanbieters installiert sein, im Falle der Miles&More-Kreditkarte ist es folgende Lösung im App Store: Hat man schon andere Karten in Apple Pay hinterlegt, so ist die Einrichtung wohlvertraut. Öffnen Sie die Apple Wallet, legen Sie eine neue Kreditkarte an und wählen dazu den Eintrag "Lufthansa Miles&More" aus der Übersicht aus, geben Sie die Kartennummer ein oder fotografieren die Karte einfach ab, bestätigen Sie die Karte via Miles&More-App und warten die kurze Überprüfung ab. Sobald die App grünes Licht gibt, können fortan alle Zahlungen per iPhone-NFC an den entsprechenden Kassenterminals vorgenommen werden. Für den Nutzer fallen dazu keine weiteren Gebühren an. Die häufigsten Fragen und Antworten zu Apple Pay hatten wir vergangenen Dezember in diesem Artikel zusammengestellt.