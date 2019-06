DKB ab sofort mit Apple Pay – aber ohne Miles & More

Ab in die Wallet mit der DKB-Kreditkarte...

Partnerkarten wie Lufthansa Miles & More? Fehlanzeige

Im vergangenen August erfolgte der Startschuss für Apple Pay in Deutschland, wenngleich zahlreiche große Bankhäuser nicht mit von der Partie waren. In den vergangenen Monaten haben einige Anbieter entweder die ohnehin geplante Unterstützung von Apple Pay umgesetzt – oder sogar ihre ablehnende Haltung aufgegeben. Ein Beispiel dafür ist die Ing (Diba), welche zunächst mobiles Bezahlen per Smartphone gar als wenig bedeutenden Nischenmarkt bezeichnete, seit geraumer Zeit aber verkündet, demnächst ebenfalls Bezahlung per Apple Pay anzubieten. Die DKB zählte ebenfalls nicht zu den Banken, welche ab August startklar waren. Allerdings wurde von Anfang an versprochen, man wolle Apple Pay zur Verfügung stellen.Mit einiger Verspätung, eigentlich hatte die DKB "Anfang 2019" ins Auge gefasst, ist es jetzt aber so weit. Wer über die Apple Wallet eine neue Kreditkarte hinzufügen möchte, sieht direkt den neuen Eintrag "Deutsche Kreditbank" – und kann anschließend das Zahlungsmittel in der Wallet hinterlegen. Die Einrichtung ist schnell gemacht: Apple Wallet öffnen, Bank auswählen, Karte abfotografieren oder eingeben, bestätigen, auf die Überprüfung warten. Anschließend lässt sich via Apple Pay mit der Kreditkarte bezahlen.Schlechte Nachrichten gibt es momentan leider für Nutzer, die eine DKB-Kreditkarte eines Partnerunternehmens einsetzen. Ähnlich wie Apple die Apple Card von Goldman Sachs ausgeben lässt, verwaltet die DKB zahlreiche Karten namhafter Unternehmen. Ein prominentes Beispiel ist die "Lufthansa Miles & More"-Kreditkarte, an deren rückseitig aufgebrachten DKB-Logo man erkennt, wer hinter dem Stück Kunststoff samt Zahlungsabwicklung steckt. Versucht man hingegen, diese Karte hinzuzufügen, so gibt es nur eine Fehlermeldung. Anders als in einer früheren Stellungnahme angedeutet, betrifft die Unterstützung von Apple Pay also nicht automatisch auch die DKB-Partnerunternehmen.