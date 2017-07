9 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad & Apple Watch

Mac App Store

Die große Ferien- und Urlaubszeit macht sich auch im App Store bemerkbar, wo aktuell spürbar weniger Sonderangebote anzutreffen sind. Einige verdienen aber dann doch eine nähere Betrachtung. So wurde GRID 2 Reloaded Edition für den Mac um stolze 75 Prozent im Preis gesenkt. Ebenfalls für kurze Zeit um immerhin 50 Prozent im Preis gesenkt wurde der Podcast-Player Castro für iPhone und iPad. Eine interessante Gratis-App ist außerdem Kardiograph, welches über die Kamera den Puls misst und auch der Apple Watch anzeigen kann. Nachfolgend alle Sonderangebote im Überblick:statt 44,99 €Bei diesem Rennspiel besteht die Wahl zwischen klassischen Rennautos und hochgezüchteten Serienautos. Der Realismus lässt sich bei Bedarf anpassen.(OS X 10.9+)statt 8,99 €Das kleine Helferwerkzeug erlaubt die Analyse der Wi-Fi-Umgebung, um Ansatzpunkte für Verbesserungen der WLAN-Leistung aufzuzeigen.(OS X 10.6+, MacBook [Air/Pro])statt 2,19 €Allein durch das Auflegen des Fingers auf die rückseitige Kamera kann die App bereits den aktuellen Puls messen. Zubehör ist nicht erforderlich.(iOS 8.0+, watch OS)statt 4,99 €Der Podcast-Player bietet einen schnellen Überblick über neu hereingekommene Folgen, die sich unkompliziert ignorieren oder wiedergeben lassen.(iOS 10.0+)statt 6,99 €Die kleine Musik-App lädt zum Experimentieren ein: Mit einem Sequenzer und 16 MIDI-Slots lassen sich einfach und schnell neue Melodien entwickeln.(iOS 7.1+)statt 10,99 €In dem Top-Down-Shooter muss man sich durch 31 Stockwerke kämpfen, um der Liquidierung durch ein bösartiges Unternehmen zu entgehen.(iOS 8.0+)statt 2,29 €Unterhaltsame Autorennen verspricht dieses Rennspiel aus der Vogelperspektive, in dem auch Buggys gegen Trucks antreten können.(iOS 6.0+)statt 5,49 €Dieses Text-Adventure entführt den Spieler in ein Land voller Monster, Fallen und Magie. Der erste von vier Teilen ist nun kostenlos.(iOS 7.0+)